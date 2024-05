Deputados da Alese participam da 27ª edição do ‘Sergipe é aqui’

A caravana do ‘Sergipe é Aqui’ chegou nesta quinta-feira (23) na cidade de Itabi – localizada ao norte do estado de Sergipe. Conhecida como a capital sergipana do Jegue, Itabi se tornou, por hoje, a capital simbólica de Sergipe. Para prestigiar a população do município e acompanhar as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em mais uma edição do programa, participaram da Alese nesta nova edição, o presidente do Poder Legislativo de Sergipe, Jeferson Andrade (PSD), e os deputados, Luiz Fonseca (PP), Marcelo Sobral (União)e a deputada Maisa Mitidieri (PSD).

O ‘Sergipe é Aqui’, programa ofertado pelo Governo de Sergipe e coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil. O evento tem por objetivo, promover a cidadania e humanizar a gestão estadual. Em Itabi, o Governo do Estado ofereceu, através de uma estrutura itinerante, mais de 160 tipos de atendimentos em diversas áreas realizados pelas secretarias do estado e órgãos parceiros para os seus pouco mais de cinco mil habitantes.

Na ocasião, Jeferson Andrade revelou que estava muito feliz com a chegada do Programa Sergipe é Aqui em Itabi, cidade vizinha ao município de Nossa Senhora de Lourdes – local onde Jeferson tem amigos e família, como em Itabi, semelhantemente. “Passei minha adolescência aqui em Itabi, e fiz vários amigos. Pessoas que eu admiro, que eu gosto muito. Familiares também. Parabenizo o prefeito Júnior de Amynthas, e ao deputado Neto Batalha, pela organização deste grande evento. O governador Fábio Mitidieri tem feito isso há cerca de um ano e meio. Ele tem o compromisso de fazer o mesmo nos 75 municípios e ficamos muito felizes de trazer toda essa estrutura governamental para aqui, para que a população possa se atendida. A gente sabe do sucesso, que é o Sergipe é Aqui, e com isso, a gente só tem que dar os parabéns ao comandante”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Durante todo o dia, a caravana do ‘Sergipe é Aqui’ se concentrou no entorno do Centro de Excelência Maria das Graças, e na sede da prefeitura da cidade. Entre os atendimentos a serem ofertados, estão serviços de emissão do RG, exames médicos e odontológicos, palestras para as crianças, renovação da carteira de vacinação, emissão do IDJovem, recadastramento da tarifa rural, orientações judiciais, castramóvel, além de outros serviços.

De acordo com o prefeito de Itabi, Júnior de Amynthas, a cidade vem se preparando há algumas semanas para receber todos os serviços ofertados pelo programa, além da presença da comitiva oficial do Governo do Estado. “Estamos na maior expectativa para receber a caravana. Estamos esperando ansiosos pelos serviços que vão beneficiar muito o povo da nossa região, que terá acesso a tantos atendimentos importantes durante todo o dia“, destacou ele.

Sobre o programa

Desde que foi criado, em fevereiro de 2023, o programa ‘Sergipe é Aqui’ já passou por 26 municípios, beneficiando mais de 110 mil sergipanos. Entre as cidades que já receberam estão Boquim, Porto da Folha, Propriá, Nossa Senhora das Dores, Itabaianinha, Cedro de São João e Indiaroba, entre outros. Além dos serviços levados, a gestão também se aproxima cada vez mais das cidades que recebem o programa, possibilitando, assim, o estabelecimento de parcerias para impulsionar melhorias em cada região, visando o desenvolvimento de políticas públicas, tanto a nível municipal quanto estadual, para os sergipanos.

Foto: Jadilson Simões – ANA

Por Stephanie Macedo