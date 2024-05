Deputados de oposição cobram plano de contingência de pediatria em SE

Paulo Júnior e Georgeo Passos estiveram no Hospital Santa Isabel e no Hospital da Criança para verificar a superlotação da ala pediátrica

Os deputados estaduais Paulo Júnior e Georgeo Passos voltaram a cobrar a execução do plano de contingência da pediatria da Secretaria de Estado de Saúde. Nesta segunda-feira, 20, os parlamentares visitaram o hospital Santa Isabel e o hospital da Criança para verificar o atendimento nas duas unidades que são porta aberta para atendimento SUS.

Paulo Júnior relatou que encontrou unidades superlotadas e muitas crianças aguardando transferência para leitos de UTI. “Conversamos com o diretor do Santa Isabel e ele explicou que aguarda contratualização de leitos de UTI semi-intensiva”, disse, lembrando que o período de sazonalidade climática se inicia ainda no primeiro trimestre do ano.

“Essa situação é previsível por conta da variação climática anual. A SES apresentou plano de contingência em fevereiro, afirmando que investiria R$ 10 milhões em ampliação de leitos e contratação de profissionais e não está sendo feito, já que o que encontramos é superlotação, atendimento restrito e desassistência”, questionou.

Já Georgeo Passos cobrou respostas do secretário Walter Pinheiro e do diretor do Huse sobre quantitativo de leitos, taxa de ocupação de UTI pediátrica.

