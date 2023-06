Deputados defendem no plenário a continuidade dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde

Em sessão plenária, na manhã desta terça-feira (13), os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania), Manuel Marcos (PSD), Cristiano Cavalcante (União Brasil), Luizão Donatrampi (União Brasil), Adailton Martins (PSD), além das deputadas Linda Brasil (PSOL), e Áurea Ribeiro (Republicanos), se manifestaram na tribuna em defesa dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS). O principal motivo da presença dos servidores nas galerias do plenário foi uma Ação Civil Pública (ACP) impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF/SE), que trouxe o tema da extinção da Fundação de volta.

“Durante a pandemia vocês dedicaram a vida de vocês para ajudar ao próximo. A gente percebe ainda que o estado de Sergipe tem uma dívida muito grande com a Saúde, principalmente agora com esse tema envolvendo o Ministério Público Federal; uma Ação Civil Pública que já tem um tempo protocolada. Acordos que o Estado ainda não cumpriu e que traz uma certa ansiedade e temor nos concursados da Fundação Hospitalar de Saúde. Seja no Samu ou hospitais regionais, vocês estão sempre fazendo a Saúde acontecer”, afirmou o deputado Georgeo Passos.

A deputada Linda Brasil colocou o respectivo mandato à disposição dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde. “Estou aqui mais uma vez para dizer que nossa atuação parlamentar está à disposição dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde, para que possamos dialogar e garantir a permanência e fortalecimento da saúde do nosso Estado”, disse a parlamentar.

O deputado Manuel Marcos disse que quem trabalha com a Saúde, trabalha com algo delicado. “Quero cumprimentar todos os trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde, sei da importância de todos vocês, já que sou um militante desta luta diária. Quem trabalha neste seguimento, trabalha com algo extremamente delicado, que é a vida humana; o problema é que ninguém tem o olhar para valorizar isso. Contem com o meu apoio, porque eu sei o quanto nós sofremos, e vamos lutar pelos seus empregos”, relatou.

Segundo Augusto Couto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), é preciso garantir os empregos dos servidores da Saúde Pública. “O intuito de nossa vinda na Assembleia Legislativa de Sergipe é pedir apoio aos deputados estaduais. Já passamos por esta situação, e agora retornou essa possível extinção da Fundação Hospitalar. São 6 mil pais e mães de família que estão envolvidos, e nós não podemos deixar de forma nenhuma de pedir o apoio dos parlamentares. Esperamos que os deputados leve esse assunto a frente e aprove uma decisão que dê uma garantia dos emprego desses profissionais da saúde”, disse.

Para Márnie Santana Monteiro, técnica de Enfermagem de Emergência do Samu, os servidores não estão sozinhos nesta luta.

“A importância desta nossa presença na Alese é mostrar a alguns parlamentares, ao governador e a toda a população, que estamos batalhando para não perder os nossos empregos, pela continuidade de nossa estabilidade, afinal de contas fizemos concurso público para uma Fundação regida pelo Estado. Estamos aqui hoje para ouvir o que os deputados têm a dizer”, afirmou.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos