Deputados destacam o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil

Na manhã desta quinta-feira (18), durante sessão plenária, os deputados estaduais Doutor Samuel Carvalho (Cidadania) e Lidiane Lucena (Republicanos) destacaram o Dia de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Na oportunidade, a parlamentar pediu a retomada do debate sobre o projeto que trata da comercialização de planta cannabis para fins terapêuticos, veterinários e científicos, e falou sobre homenagem as mães de pessoas com deficiência, autismo e doenças raras em que ela participou ontem (17), na Câmara dos Deputados, em Brasília.

“Gostaria de parabenizar a deputada federal delegada Katarina Feitosa (PSD), pela realização de uma homenagem as mães de pessoas com deficiência, autismo e doenças raras no dia de ontem (17), no salão nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. Tive o prazer de ser uma das palestrantes, foi um momento muito importante, onde as mães puderam ser vistas e ouvidas por diversos deputados federais, ativistas e simpatizantes da causa. Pudemos debater sobre questões que nos afligem e nos impulsiona, e também como podemos avançar ainda mais com o apoio dos parlamentares federais”, disse.

A deputada Lidiane Lucena pediu a retomada do debate sobre o projeto que trata da comercialização de planta cannabis e que a população se vacine. “Aproveitei a oportunidade e pedi que a deputada Katarina busque mecanismos para retomar o debate da proposta do PL 399/2015, do então deputado federal e atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), que trata sobre comercialização de medicamentos que contenham extrato e substratos, ou partes de planta cannabis em nosso país. Conseguimos avançar aqui em Sergipe, com a promulgação da Lei de nº 9.178/2023 de nosso colega, deputado Luciano Pimentel, que instituiu a Política Estadual de Cannabis para fins terapêuticos, veterinários e científicos. Quero reforçar meu pedido para que a população se vacine”, afirmou a parlamentar.

Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças

A deputada Lidiane Lucena pediu atenção para o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil.”Hoje o dia 18 de maio é de suma importância para conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como representante do povo, gostaria de transmitir à população, a importância desta data e incentivar a mobilização contra essa grave violação dos direitos de nossas crianças e adolescentes, em memória a menina Araceli. É necessário que todos nós como cidadãos estejamos atentos e unidos para proteger nossas crianças, garantindo uma infância segura”, ressaltou a deputada.

O deputado Doutor Samuel Carvalho se somou ao tema. “É uma data muito importante, inclusive temos uma lei de nossa autoria, o Maio Laranja. Um tema muito sensível, abraçado por todos os deputados desta Casa. Porque o abuso e exploração infantil, infelizmente prejudica o futuro das crianças e destrói pessoas que não tem como se defender”, destacou o parlamentar.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos