Deputados e vereadores destacam impacto  econômico do Forró Caju

Durante o Forró Caju 2025, autoridades políticas têm marcado presença e ressaltado a importância do evento para a cultura e a economia de Aracaju. Iniciado no dia 31 de maio, o tradicional festejo junino vem movimentando a cidade com uma programação que valoriza os artistas locais e atrai milhares de pessoas a cada noite.

O deputado estadual Georgeo Passos destacou que o Forró Caju 2025 já se consolidou como uma das maiores edições que Aracaju já vivenciou. “Você vê hoje a praça lotada, portões fechados, demonstrando o carinho que essa gestão tem para a capital e para Sergipe. A gente percebe que foi mantida a tradição, os ritmos foram respeitados. Então quem ganha é o público que vem prestigiar essas noites, na paz, na tranquilidade, a segurança realmente muito efetiva, feita pelo pessoal da Guarda Municipal. E o que a gente deseja é que as pessoas possam tirar também o seu sustento, muita gente está aqui vendendo, comercializando, o pessoal dos carros de aplicativo trabalhando, do táxi. A prefeita Emília Corrêa e toda a gestão estão de parabéns por essa grandiosa festa, que com certeza amanhã já vai deixar saudades”.

Para o deputado estadual Marcos Oliveira, o Forró Caju é sinônimo de tradição e sucesso, representando com orgulho todos os sergipanos. “A gente parabeniza a prefeita Emília, que calou a boca de muitos. Fez um forró de respeito, com praça lotada, segurança, estrutura de qualidade, grandes atrações nacionais e, ao mesmo tempo, valorizando a nossa cultura local com palcos variados e artistas que são extremamente importantes para o nosso estado. Fico muito feliz de estar aqui hoje, prestigiando como um bom sergipano, reafirmando nossas raízes e, principalmente, reconhecendo o desenvolvimento que esse evento proporciona para Aracaju e para todo o estado de Sergipe”, pontuou.

O vereador Anderson de Tuca enfatizou a descentralização da festa como um dos pontos altos desta edição. Segundo ele, a ampliação da programação para bairros como Bugio, Augusto Franco e Praça Fausto Cardoso reforça o caráter democrático do evento. “Agora o Forró Caju chega aqui na praça, e a gente sente a alegria no rosto das pessoas, dos vendedores. É o motorista de aplicativo, o dono do bar, a costureira do bairro. Isso tudo gira a economia. A prefeita Emília está de parabéns por fazer uma festa tão acessível e que valoriza o nosso povo”, afirmou.

Já o vereador Sargento Byron Estrelas do Mar avaliou positivamente a receptividade do novo formato da festa pela população. “Estamos no sétimo dia de evento aqui nos mercados e percebemos a aprovação do público. É gratificante ver o povo sergipano reconhecendo uma festa que faz parte da tradição da nossa capital. A nova roupagem agradou e envolveu toda a sociedade”, destacou, ressaltando o impacto econômico da festa. “Muita gente aproveita esse momento para garantir uma renda extra. Além disso, é uma festa gratuita, aberta a todos, que consegue unir diversão, cultura e oportunidade de trabalho”, concluiu.

Foto Ronald Almeida – SECOM PMA