DEPUTADOS ESTADUAIS DESTACAM OS BENEFÍCIOS DURANTE O PROGRAMA ‘SERGIPE É AQUI’ EM CRISTINÁPOLIS

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD) e os deputados Manuel Marcos (PSD), Netinho Guimarães (PL), Kaká Santos (União Brasil), Marcelo Sobral (União Brasil), Pato Maravilha (PL) e Drª Lidiane Lucena (Republicanos), participaram nesta sexta-feira (7) da 61ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

Nessa edição, os moradores do município de Cristinápolis foram beneficiados com mais de 160 serviços. Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri anunciou investimentos de quase R$ 3 milhões para pavimentação.

“É um prazer estar em Cristinápolis, mais uma vez, quero parabenizar o prefeito Sandro de Jesus pelo mandato que ele faz, junto com Zé de Alaíde e toda a população, e parabenizar o governador Fábio Mitidieri, que vem trazer os serviços do ‘Sergipe é Aqui’ e anunciar investimentos, com a presença expressiva dos deputados estaduais e de várias lideranças da região. Quero mandar um abraço para André Moura, que está aqui prestigiando. O importante é que não só os moradores de Cristinápolis estão sendo atendidos, mas a população de toda a região, que precisa da nossa, dos deputados federais e estaduais, dos senadores e do Governo do Estado, que trouxe não só serviços, mas também obras importantes”, enfatiza o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, lembrando que faltam apenas 14 localidades para concluir o programa nos 75 municípios sergipanos e, em seguida, reestruturar o ‘Sergipe é Aqui’, visando dar continuidade aos atendimentos.

O deputado Manuel Marcos disse estar muito feliz em participar mais uma vez do programa. “Estou acompanhando o governador Fábio Mitidieri na linda cidade de Cristinápolis em mais uma edição do ‘Sergipe é Aqui’. Tenho amigos no município a exemplo do ex-prefeito Geraldo, de vereadores e muitos pacientes que já operei e são daqui. Quero parabenizar o governador por trazer nessa sexta-feira, administração do estado de Sergipe para Cristinápolis, com 160 serviços ofertados a esse o povo e além fronteira”, comemora.

A deputada Dra Lidiane Lucena agradeceu a recepção do prefeito Sandro de Jesus, de sua esposa Tatiana Soares, e da população cristinapolitana. “Foi uma alegria enorme estar em Cristinápolis, acompanhando de perto o sucesso do Sergipe é Aqui, um programa do Governo que leva mais de 160 serviços e muita cidadania aos quatro cantos do estado, fortalecendo a parceria entre Governo e Municípios com o empenho de profissionais comprometidos e dedicados”, afirma.

Alese

A Assembleia Legislativa de Sergipe participa do programa ‘Sergipe é Aqui’, que leva o Governo do Estado para mais perto dos municípios, permitindo que deputados estaduais conversem diretamente com a população e acompanhem a oferta de serviços essenciais. Essa participação é fundamental para que os parlamentares escutem as demandas locais e garantam que os benefícios cheguem aos cidadãos.

O programa ‘Sergipe é Aqui’ tem como objetivo aproximar a administração estadual da população, descentralizando ações e serviços do governo para os 75 municípios do estado. Deputados da Alese frequentam as edições do programa para dialogar com a população. Participam da assinatura de ordens de serviço e de outros eventos que beneficiam os municípios. A Assembleia Legislativa se orgulha de participar do projeto e considera a iniciativa fundamental para o progresso do estado, pois o programa oferece uma variedade de serviços públicos, como emissão de documentos (RG, carteira de trabalho), atendimentos de saúde (exames, vacinação), e outros.

Governo do Estado

De acordo com o governador Fábio Mitidieri, o programa surgiu como uma maneira de afirmar ainda mais o compromisso do governo com a escuta ativa, a eficiência na gestão e a valorização de cada município.

“O ‘Sergipe é Aqui’ busca aproximar cada vez mais o governo e os sergipanos, escutando, atendendo e entregando resultados de verdade. Nosso objetivo é descentralizar os serviços, fortalecer os municípios e mostrar que o Governo de Sergipe está presente em cada canto do nosso estado. Hoje quero agradecer ao prefeito Sandro de Jesus e em nome dele, todos os que fazem a prefeitura, pois essa é um edição grandiosa e é muito importante essa parceria para que a gente traga os benefícios com os mais de 160 serviços ofertados por todas as secretarias e órgãos estaduais população de Cristinápolis, que desde às 5h da manhã está aqui pegando suas senhas. Essa é uma oportunidade de conversar com eles e ouvir os reclames nessa cidade que é um das mais importantes da citricultura e os investimentos irão ajudar o município a se desenvolver ainda mais”, ressalta Fábio Mitidieri.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em estar ainda mais próximo da população. “Cristinápolis vai recebe hoje um grande mutirão de cidadania, com atendimentos, orientações, serviços e oportunidades que chegam ainda mais perto da população. O ‘Sergipe é Aqui’ representa um governo presente; que escuta, que age e que através do trabalho transforma vidas e tem entregado muito trabalho para o estado todo. O ‘Sergipe é Aqui’ é o maior programa de governo itinerante da história e desde sua primeira edição em fevereiro de 2023 no município de Boquim até essa edição de nº 61 no município de Cristinápolis tem fielmente cumprido o seu objetivo de aproximar a administração pública estadual da população sergipana”, observa Jorginho.

“Receber a caravana do ‘Sergipe é aqui’ consolida um momento importante para a cidade, porque aproxima o Governo do Estado da população e permite que o povo tenha acesso direto a vários serviços importantes sem precisar sair do município. Esse tipo de ação reforça a parceria entre o município e o estado, fortalece as políticas públicas e leva mais oportunidade para o nosso povo. Quero parabenizar o nosso governador por trazer esse programa de uma dimensão tão grande com 160 serviços, aproximando o Governo do Estado com o nosso município, fazendo o que a gente tem feito que é governar com o coração, ouvindo a população. Hoje é um dia que ficará marcado no nosso município em virtude dos serviços ofertados e dos investimentos anunciados pelo governador”, comemora o prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus.

A moradora Shirlei da Silva disse ter feito cirurgia por meio do programa Opera Sergipe. “Minha vida mudou significativamente. Antes eu não podia botar o pé no chão, nem calçar uma sandália ou amarrar um cadarço e hoje posso me abaixar com mais facilidade depois da cirurgia e estou com a minha autoestima elevada. Quero agradecer ao nosso governado, ao prefeito Sandro e à Thati, secretária de saúde do nosso município por nos dar essa oportunidade de termos mais qualidade de vida e saúde”, celebra.

“Estamos presentes em todas as edições do ‘Sergipe é Aqui’, trazendo os nossos serviços e aproximando a saúde da população com a Carreta do Homem, a Carreta da Mulher, saúde bucal, orientação sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o Opera Sergipe, entre outros. É a saúde mais próxima da população, melhorando o acesso e é isso que vale para o sucesso do programa do Governo do Estado”, afirma o secretário de estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Segundo o secretário de estado do desenvolvimento urbano e infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a secretaria já havia realizado em Cristinápolis, 12 mil metros de pavimentação asfáltica a pedido do prefeito Sandro de Jesus. “Isso beneficiou várias ruas do município com investimentos de 900 mil reais. Nessa edição do ‘Sergipe é Aqui’, o governador autorizou 15 mil metros quadrados em pavimentação granítica e 15 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, com investimento de 1 milhão e 200 mil reais aproximadamente de asfáltico e mais 1 milhão e 800 de pavimentação granítica”, informa Luiz Roberto.

Ações

Todos os atendimentos a exemplo da emissão de documentos como Ofícios, CNI, CPF, CNH, Certidão de Nascimento e IDJovem; exames de sangue e de imagem; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; cadastro para cirurgias pelo Opera Sergipe; emissão do Passe Livre e Bolsa Família; matrícula on-line em escolas públicas; avaliação bucal para detecção de câncer, entre outros, foram concentrados nos arredores da Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Leônidas de Oliveira Santos.

A próxima edição do ‘Sergipe é Aqui’ será no município de Siriri.

Por Aldaci de Souza