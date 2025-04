Deputados estaduais lamentam na Alese a morte do jornalista Ivan Valença

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) Jeferson Andrade (PSD) e os deputados Luciano Pimentel (PP), Georgeo Passos (Cidadania), Garibalde Mendonça (PDT), Adailton Martins (PSD), além das deputadas Linda Brasil (Psol) e Kitty Lima (Cidadania) lamentaram na Sessão Plenária desta terça-feira (22), a morte do jornalista e cinéfilo Ivan Macedo Valença, na noite da segunda-feira (21). Seu Ivan como era conhecido, atuava na Diretoria de Comunicação da Alese há muitos anos e vinha lutando contra o mal de Alzheimer. Com um estilo crítico e ético, ele foi o grande mestre de várias gerações de profissionais de imprensa. Os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em respeito ao jornalista.

Para o deputado Jeferson Andrade , é “um dia muito triste para o jornalismo sergipano e eu deixo aqui a minha solidariedade em virtude da morte do jornalista Ivan Valença, que muito contribuiu para o nosso estado”, observa.

“O grande escriba como era conhecido, até dois anos ficava sentadinho ali na primeira cadeira da bancada da imprensa, acompanhando todas as sessões nesta Casa e é realmente uma grande perda para o jornalismo sergipano”, relembra o deputado Luciano Pimentel.

O deputado Georgeo Passos destacou que Ivan Valença atuava há mais de 70 anos no jornalismo sergipano.

“Atuava aqui na Assembleia Legislativa fazendo a cobertura de todas as sessões dessa Casa. levando informações para os jornais impressos e sites de notícias. De acordo com texto publicado no Portal Infonet, fundado por Ivan Valença, aos 13 anos ele dava os primeiros passos no mundo jornalístico, escrevendo uma crítica de cinema no Jornal Gazeta de Sergipe, abraçando o Jornalismo não como opção profissional, mas como estilo de vida, vivendo para para o Jornalismo e para o cinema também. Hoje prestamos uma homenagem ao Ivan Valença, que tão bem destacava os bastidores da política; não era vaidoso e nem sedento de elogios pelos seus textos; gostava mesmo de repercussão e uma certa polêmica em torno do que escrevia. Tenho no meu gabinete um artigo que ele escreveu em 2015 com o título ‘O Legislativo que não Legisla’, fazendo uma crítica ao Parlamento estadual, sobre a pouca produção em relação às leis e debates nesta Casa. Eu creio que de lá pra cá pouca coisa mudou e se esse artigo fosse publicado hoje, caberia muito bem. Ficam aqui os nossos sentimentos à família e aos profissionais da imprensa que perdem um verdadeiro professor”, ressalta.

De acordo com o vice-presidente da Alese, o deputado Garibalde Mendonça, “é justa a homenagem que a Assembleia Legislativa de Sergipe presta a esse grande jornalista e esse grande homem, Ivan Valença”.

A deputada Linda Brasil solicitou um minuto de silêncio pela passagem de Seu Ivan Valença e se solidarizou com os familiares, amigos e toda a imprensa sergipana. “Apaixonado pelo cinema, ele publicava críticas cinematográficas e também atuava através de textos literários do jornalismo investigativo e cultural, bem como político, principalmente aqui na Alese, em outras legislaturas. Ivan Valença foi um dos fundadores do Jornal da Cidade e do Portal Infonet, onde manteve colunas e editoriais ao longo de sua carreira, autiva e autêntica”, observa.

E a deputada Kitty Lima acrescentou: “Sobre o nosso luto pelo jornalista Ivan Valença aqui hoje, a fala de todos já traduz o nosso sentimento”.

O deputado Adailton Martins disse: “Também me solidarizo com as homenagens feitas nesta Casa em virtude do luto pela morte do jornalista Ivan Valença”.

Atuação

Ivan Valença tinha mais de 60 anos de atuação no jornalismo sergipano, tendo iniciado a carreira aos 13 anos de idade no Jornal Gazeta de Sergipe, tendo sido cofundador do Jornal da Cidade e fundador do jornalismo do Portal Infonet; contribuindo com publicações no Sergipe Jornal, Gazeta Socialista, além de passagens pelo rádio, Imprensa Oficial do Estado e Assembleia Legislativa de Sergipe.

Era graduado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), destacando-se como articulador cultural. Fundou o Clube de Cinema de Sergipe, o Centro de Estudos Cinematográficos de Aracaju e foi pioneiro na criação de videoclubes, inagurando a primeira empresa de videocassete de Sergipe e a terceira do Nordeste. Foi secretário de Estado da Cultura e do Turismo, e presidente da Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju). Tornou-se referência para jornalistas e críticos sergipanos.

Por Aldaci de Souza