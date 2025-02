Deputados estaduais participam da 42ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’

A caravana itinerante de atendimentos do Governo de Sergipe beneficiou a população de Arauá com mais de 160 tipos de serviços na manhã desta quarta-feira (26). O evento, que representa um marco na promoção da cidadania e do desenvolvimento social, contou com a presença de parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Na 42ª edição, foram ofertados atendimentos como emissão de documentos, incluindo CPF, RG e IDJovem; exames médicos realizados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; além de serviços voltados para segurança alimentar, encaminhamento para vagas de emprego, inscrições em cursos de qualificação profissional e orientações sobre o CadÚnico.

O programa Sergipe é Aqui foi idealizado para aproximar o governo dos cidadãos. A iniciativa busca tornar o atendimento público mais acessível e humanizado, além de divulgar e facilitar o acesso a serviços essenciais e benefícios gratuitos, muitos dos quais eram pouco conhecidos pela população. E tem alcançado cada vez mais sergipanos e sergipanas em diversas regiões do estado, consolidando-se como referência na promoção da cidadania.

O deputado Garibalde Mendonça (PDT) elogiou a gestão do prefeito de Arauá, Fábio Costa, e a atuação do governador Fábio Mitidieri (PSD), enfatizando o compromisso do governador com o desenvolvimento do município. “É uma cidade onde eu posso dizer que é responsável por grande parte da minha votação, como político, eu devo muito ao povo de Arauá e o Governo do Estado fará diversas obras de pavimentação, drenagem e de asfaltamento, além de investimentos também na área da saúde e na área da educação. Quem ganha com isso é o povo de Arauá, e tenho certeza de que o povo sabe reconhecer todo o trabalho que Fábio vem fazendo pelo estado de Sergipe ”, ressaltou.

O deputado Pato Maravilha (PL) também elogiou a iniciativa e ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo povo de Arauá para ter acesso aos serviços disponibilizados pelo programa ‘Sergipe é Aqui’. “A cidade de Arauá é uma cidade pequena e, assim, teve esse entendimento brilhante, essa ideia dele, que é o projeto Sergipe Aqui. Esse projeto passou pela Casa e todos nós aprovamos junto com o governador. Como deputado estadual, temos contato com esse povo e conhecemos a dificuldade que elas têm para conseguir os serviços que estão sendo ofertados hoje aqui na cidade de Arauá, serviços esses que, muitas vezes, exigem deslocamento do interior para Aracaju, o que requer condições financeiras, como passagem, alimentação, além de deixar sua casa e seu lar para se ausentar por um ou dois dias, por isso, é muito importante o programa Sergipe é Aqui”, explicou o deputado.

Morador de Arauá e zabumbeiro, o senhor Juvenal Oliveira destacou e elogiou o trabalho realizado pelo Governo do Estado. “Foi um ótimo trabalho, gostei de ver, cheguei aqui e estou muito satisfeito com a presença do nosso governador. Hoje, me sinto feliz e realizado, e ainda vou tocar para o pessoal para fortalecer a nossa cultura.”

Atendimento Popular

O professor de Educação Física da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), José Gabino, comentou sobre os serviços disponibilizados para crianças e jovens por meio do esporte. “A gente tenta fomentar a prática esportiva em cada edição que participamos. Hoje, por exemplo, já estamos vendo um vôlei adaptado e a mesinha, que é febre em todo o estado. Esse mesa box também foi muito forte no Verão Sergipe, evento que fizemos em parceria com a Funcap, com apoio do Banese e de outros órgãos que sempre abraçam essa iniciativa do governo do estado. Além disso, temos aqui um atendimento à primeira infância, que é muito importante, e conseguimos incluir pessoas com deficiência, autistas — tudo isso é fundamental para o desenvolvimento do esporte como um todo. Não se trata apenas de incentivar o esporte de alto rendimento, mas também de incluir pessoas sedentárias, incentivando-as a escolherem um esporte com o qual se identifiquem e começarem a praticar, saindo do sedentarismo”, explicou.

Além disso, o professor mencionou a distribuição de materiais esportivos. “Em toda edição do Sergipe Aqui, fazemos a entrega de materiais à secretaria do município, trazendo bolas de todas as modalidades, são 32 bolas, de esportes variados como basquete, vôlei, handebol, entre outros. A gente precisa tirar esse pensamento de que o esporte, em alguns municípios, se resume apenas ao futebol ou futsal. Temos também handebol, basquete, vôlei e não só os esportes coletivos, mas também modalidades como lutas, por exemplo. Tentamos trazer materiais para incentivar essa diversidade esportiva e ajudar os municípios a saírem dessa bolha de que esporte é só futebol. Levamos xadrez, materiais como petecas para iniciar o badminton, e vários outros itens que, com certeza, ajudam a fomentar o esporte no município local.”

Um dos serviços oferecidos foi realizado em parceria com o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). A superintendente Fernanda Kelly Fraga detalhou o trabalho desenvolvido pela equipe. “A gente traz serviços à população, como o Imose, que está realizando o cadastro para doação de medula óssea e também captando possíveis doadores voluntários de sangue. Também oferecemos serviços de coleta para exames de saúde pública, incluindo exames sorológicos como HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, toxoplasmose, citomegalovírus, dentre outros.”

O governador ressaltou que mais da metade dos municípios sergipanos já foram beneficiados pelo programa ‘Sergipe é Aqui’. “O programa de governo itinerante é um sucesso, com a média superior a 4 mil atendimentos por edição, o que demonstra que a população acredita no programa. E, hoje, oferecemos serviços importantíssimos para a população de Arauá, assim como autorizamos obras de calçamento e outras do Acelera Sergipe para a população de Arauá”, informou Fábio Mitidieri.

Serviços

Para promover melhorias significativas na qualidade de vida da população arauaense, o governador autorizou a inclusão de importantes obras no programa Acelera Sergipe. Entre elas, destaca-se a reforma e modernização do mercado municipal, com um investimento estimado em R$ 10 milhões. Além disso, foi aprovada a revitalização da Praça da Matriz, que receberá R$ 4 milhões em investimentos.

No setor de infraestrutura urbana, foram autorizadas a pavimentação asfáltica de 5 mil metros quadrados (m²) em diversas ruas da cidade e a pavimentação granítica de 10 mil m². Também foi dada a ordem de serviço para a pavimentação de vias no povoado Progresso, viabilizada por meio de emenda do deputado Garibalde Mendonça. A execução da pavimentação granítica no povoado ficará a cargo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e contará com um investimento estimado em R$ 387.360,99.

No que diz respeito ao abastecimento de água, a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por meio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), implantará três dos 57 sistemas simplificados de abastecimento de água tratada destinados a diversos municípios sergipanos. Essa iniciativa integra o Novo PAC, em parceria com o Ministério das Cidades, e prevê um investimento total de R$ 9.107.502,59 para o estado de Sergipe.

“Estamos investindo mais de R$ 20 milhões aqui em Arauá. Além das obras já anunciadas, quero dizer à comunidade escolar que faremos a arquibancada da quadra, a cozinha e ampliação do Centro de Excelência Manoel Bonfim, a partir do segundo semestre, como pedido pelos alunos e servidores”, informou o governador.

Em andamento

A população de Arauá comemorou o anúncio da elaboração do projeto executivo para a implantação e pavimentação do trecho 285 da rodovia SE-477, que liga Arauá a Casa Caiada, com uma extensão de 6,6 km. O projeto já está em andamento, com um investimento de R$ 220 mil apenas para sua elaboração.

“Após a conclusão do projeto, poderemos licitar a obra e iniciar a execução. Também planejamos pavimentar o trecho de Casa Caiada a Boquim, que totaliza cerca de 15 km. No entanto, será necessário um novo projeto para essa extensão, já que exige a preparação de sub-base e base antes da aplicação da pavimentação asfáltica. Atualmente, esse trecho ainda é de piçarra. Trata-se de uma obra complexa, com um orçamento estimado em R$ 30 milhões, e exigirá um planejamento mais detalhado, mas nossa meta é lançar a licitação ainda este ano”, explicou o governador.

O prefeito Fábio Costa destacou a postura diferenciada do governador na gestão estadual. “Quando encontrei o governador Fábio logo após as eleições, ele me disse: ‘Fábio, a partir de janeiro, serei governador de todos os 75 municípios sergipanos.’ Ele já começou dessa forma, sabendo que não havia votado nele, e isso me mostrou sua verdadeira liderança. Agora, o governador vem a Arauá e traz esses benefícios, pelos quais só temos a agradecer. Tenho plena confiança de que os sonhos de Arauá se tornarão realidade, pois o governador pensa no futuro”, afirmou o prefeito.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, lembrou que, além das obras anunciadas, Arauá já recebeu cerca de R$ 60 milhões em investimentos do Estado. “Desde que o governador Fábio Mitidieri assumiu, ele tem trazido grandes benefícios para Arauá, como a melhoria das rodovias que conectam a BR-101 ao município e a estrada de Arauá a Itabaianinha. Agora, estamos investindo em pavimentações granítica e asfáltica, além das obras na Praça da Matriz e no mercado. Somando os investimentos de 2023 até hoje, já são mais de R$ 60 milhões destinados a Arauá”, ressaltou.

43ª Edição

O governador assinou o Termo de Cooperação para a realização do programa “Sergipe é Aqui” no município de Malhador. A 43ª edição do evento está agendada para o dia 21 de março.

Presentes: Fábio Reis (PSD); Gustinho Ribeiro (Republicanos); Manuel Marcos (PSD); Luciano Pimentel (PP); Maísa Mitidieri (PSD); Netinho Guimarães (PL).

Fotos: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques