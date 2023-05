Deputados estaduais prestigiam a 5ª edição do ‘Sergipe é Aqui’, que é realizado no município de Carmópolis

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), participou na manhã desta sexta-feira (26), da 5ªedição do Programa ‘Sergipe é Aqui’, desta vez realizado no município de Carmópolis. Desenvolvido pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a atividade tem como proposta, impulsionar a oferta de serviços desenvolvidos pelas próprias pastas governamentais junto à comunidade, bem como oferecer serviços realizados pelos próprios municípios.

Desde a primeira edição, os parlamentares da Casa Legislativa participam da iniciativa do Governo de Sergipe. A presença dos deputados tem como finalidade acompanhar as ações desenvolvidas pelo Estado em cada região, além de ouvir as demandas apresentadas pelos contribuintes sergipanos.

De acordo com o presidente Jeferson Andrade, o diálogo frequente com a população permite que os poderes estejam cada vez mais em sintonia, na busca pelo progresso desejado pela população de cada município.

“É sempre importante e fundamental deixar um pouco as atividades realizadas dentro da Assembleia Legislativa, e estarmos nos municípios sergipanos dialogando com o povo. Nessas atividades nós ouvimos pleitos, sugestões, e, desta forma, vamos construindo um futuro melhor para todos. Entendemos que a presença da Alese nesse programa se faz necessária; o pilar básico do progresso é ouvir o povo e agir”, avaliou o deputado.

Nesta 5ª edição do ‘Sergipe é Aqui’, a Alese esteve representada pelos deputados: Adailton Martins (PSD), Netinho Guimarães (PL), Maísa Mitidieri (PSD), Cristiano Cavalcante (União Brasil), e Manoel Marcos (PSD). Compartilhando com as declarações do presidente da Casa Legislativa, o governador Fábio Mitidieri agradeceu publicamente a participação dos parlamentares nas cinco primeira edições deste programa. De acordo com o Chefe do Poder Executivo, pelos próximos três anos e meio – tempo de mandato –, deseja que os deputados e deputadas permaneçam prestigiando o evento nos 70 municípios que devem receber o programa.

“Temos 75 municípios sergipanos; em cinco já botamos o ‘Sergipe é Aqui’, em prática e foi um sucesso absoluto. Em todos a Assembleia Legislativa esteve conosco, acompanhando as assinaturas de ordens de serviço e trazendo avanços para o nosso estado. Costumo dizer que a gente não para de trabalhar, e felizmente contamos com a cobrança e o apoio republicano por parte da Alese. Ficaremos bastante honrados em receber os deputados nas próximas cidades”, destacou o governador.

Palácio itinerante

Para o deputado Manuel Marcos, a Assembleia Legislativa possui papel importante no trabalho de acolher os pedidos apresentados pela população, filtrá-los, para em seguida atender com brevidade os serviços que demandam urgência. “Trazer o Palácio dos Despachos para o interior foi uma ideia sensacional. Nessas atividades podemos ouvir a população, apresentar explicações sobre o que está sendo feito em prol do nosso estado, como também registrar os pedidos de curto, médio e longo prazo”, destacou. O programa ‘Sergipe é Aqui’ dispõe de 160 serviços e já aconteceu nas cidades de Boquim, Propriá, Porto da Folha, e Estância.

Serviços

Pela primeira vez, o evento contou com o programa Castramóvel, desenvolvido em parceria entre os municípios de Muribeca e Carmópolis. A perspectiva é que este tipo de atividade de igual modo aconteça nas cidades de Nossa Senhora das Dores e Frei Paulo, próximos municípios a receberam o programa. A expectativa do Governo do Estado é que os próximos eventos aconteçam nos dias: 16 de junho, em Nossa Senhora das Dores, e 07 de julho, em Frei Paulo.

Foto: Jadílson Simões

Por Milton Alves Junior