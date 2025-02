DEPUTADOS FALAM SOBRE EXPECTATIVA PARA O SEGUNDO BIÊNIO E RECEBEM RELATÓRIO DE AÇÕES EM SERGIPE

Com o final do recesso parlamentar, os deputados estaduais retomaram nesta segunda-feira, 3, as atividades no Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), destacando as expectativas para os próximos dois anos da 20ª legislatura.

Na sessão, o governador Fábio Mitidieri (PSD), leu a mensagem com a prestação de contas dos primeiros anos da gestão e entregou um relatório das atividades realizadas ao presidente da Casa, Jeferson Andrade (PSD) e demais parlamentares.

“Avançamos muito nos últimos dois anos; conto com o governador Fábio Mitidieri e com os pares desta Casa para falar quando tudo estiver certo e criticar quando alguma coisa estiver errada. Agradecemos ao povo de Sergipe e a todos que estão aqui nesta tarde acompanhando o início da nova legislatura e escutando a mensagem do governador”, afirma o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD).

De acordo com o líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), todo o trabalho dos primeiros dois anos de legislatura, terá continuidade. “Vamos seguir toda essa linha que iniciamos no ano de 2023, entregando o melhor para a população sergipana. Vamos trabalhar para que todos os projetos tramitem pelas comissões e vão ao plenário. O convencimento para que haja a aprovação dos projetos é importante, mas sobretudo a discussão sobre o que vai impactar na vida da população sergipana. O ano de 2025 começa com uma grande expectativa de fazer mais, de levar e entregar mais à população. Limpamos a pauta da última votação e vamos iniciar com novas proposições”, ressalta.

O deputado Manuel Marcos (PSD) falou sobre o retorno. Ele assume a vaga do deputado Sérgio Reis (PSD), eleito prefeito de Lagarto. “Os bons filhos à casa tornam. Eu acho que o papel do homem público e sobretudo do político não é procurar fazer por ele, mas pela coletividade e é pra isso que fui escolhido. Deus me fez médico para cuidar do povo e como político estou aqui para fazer a mesma coisa”, observa.

A deputada Linda Brasil (PSOL), destacou que continuará a defesa incansável em prol dos direitos humanos. “Continuaremos denunciando esse projeto privatista do governo, pois a gente acredita que os serviços públicos devem ser administrados pelo Governo do Estado e a gente vai continuar na defesa e na luta para que o governo respeite essa Casa Legislativa ao enviar projetos tão importantes para a nossa população e não continue sem dar tempo pra gente fazer uma avaliação e votar no que for benéfico para a população. Vamos continuar firme na autonomia e independência do poder legislativo”, diz.

A deputada Kitty Lima (Cidadania), também retorna à Alese, com a vitória do deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), como prefeito de Nossa Senhora do Socorro. “A expectativa está a mil. Acabei de receber professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e estamos voltando recheada de pautas com ênfase para mães atípicas, esporte, segurança, educação e saúde, além da voz dos animais que tem que estar de volta aqui na Alese. Vamos defender pautas justas e mostrar resultados. Todos os dias estarei na tribuna para trazer informação e soluções”, adianta.

Mensagem

Ao iniciar a mensagem com o balanço das ações, o governador Fábio Mitidieri destacou:

“É com grande entusiasmo que retorno à Casa do Povo, a Assembleia Legislativa de Sergipe, para dar início ao ano legislativo, trazendo um balanço das ações que em conjunto, estamos realizando para transformar a vida dos sergipanos e sergipanas. Os números que atestam os avanços nos últimos dois anos são expressivos. Em meu primeiro discurso como governador nesta casa, reiterei compromissos essenciais para o desenvolvimento do nosso estado e disse que tínhamos pressa para colocar comida na mesa do povo, para gerar empregos e para oferecer serviços públicos mais eficientes e humanos”, observa.

Fábio Mitidieri acrescentou que hoje, com orgulho, pode afirmar que o governo avançou em cada um desses compromissos com os programas Prato do Povo, Cartão Mais Inclusão, Sergipe é Aqui, Programa de Aquisição de Alimentos, Acelera Sergipe, Um novo lar, CNH Social, Qualifica Sergipe, Ser Criança e outros que impactam a vida do povo.

“Pelo segundo ano consecutivo somos o estado mais seguro do Nordeste, fruto de investimentos contínuos; o turismo consolidou o estado no cenário nacional atraíndo visitantes, impulsionando o comércio e fortalecendo a cultura. Alcançamos a menor taxa de desemprego e na saúde, os programas como o Opera Sergipe, devolveu qualidade de vida aos sergipanos”, elenca destacando obras nas rodovias, instalação de ar-condicionados nas salas de aula, a safra recorde de milho, além do maior número de concurso público da história (21) e a fundamental parceria entre os poderes, para que o estado continue evoluindo.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza