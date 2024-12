DEPUTADOS JEFERSON ANDRADE E LUCIANO BISPO ASSINAM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PRF/SE

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD) e o 1º secretário, deputado Luciano Bispo (PSD) receberam no final da manhã desta quarta-feira, 18, a visita do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE), Vladimir Cardoso Hilário e do assessor parlamentar da PRF, Gabriel Melo.

O encontro teve por finalidade, assinar um Acordo de Cooperação Técnica, visando estabelecer parceria entre a Alese e a instituição, quanto ao desenvolvimento de ações voltadas para a educação no trânsito, principalmente em períodos de feriados prolongados, quando a movimentação aumenta nas rodovias federais.

“Trata-se de uma importante parceria para que a gente possa explorar ainda mais as características da PRF juntamente com as ferramentas educativas da Assembleia Legislativa, para que possamos desempenhar atividades conjuntas em períodos como o Carnaval, em que a movimentação nas rodovias é maior e consequentemente pode haver aumento no índice de acidentes. Essa promoção educativa será uma coisa inédita e essencial para que a Assembleia divulgue os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal. A gente fica muito feliz com essa parceria com a PRF visando a orientar cada vez mais condutores e pedestres para não precisemos perder tantas vidas no trânsito”, observa Jeferson Andrade.

O superintendente Vladimir Hilário lembrou que a missão do gestor público, extra muros, é buscar parcerias.

“E com a sensibilidade do presidente Jeferson Andrade, a gente assinou hoje esse Termo de Cooperação Técnica, que vai nos ajudar muito na educação para o trânsito e em todas as operações da PRF. Com a parceria, a gente vai oferecer treinamentos de segurança orgânica, de segurança dignitários e vai receber o apoio da Alese nas nossas ações de educação para o trânsito, aproveitando a estrutura do site e da tv da Assembleia para divulgar as nossas ações”, reitera.

Fotos: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza