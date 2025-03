Deputados parabenizam presidente da Alese por homenagem em Brasília

Durante a sessão plenária desta quinta-feira (27) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese),os deputados e deputadas estaduais parabenizaram o presidente do Poder Legislativo Jeferson Andrade (PSD), pelo recebimento da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar. A honraria é a mais alta concedida pela instituição que completou 217 de existência. A cerimônia aconteceu na quarta-feira (26), em Brasília (DF).

No plenário da Alese, o deputado Luciano Pimentel (PP) falou que todos os sergipanos se sentiram representados no recebimento da honraria. “Parabéns pela medalha que o senhor recebeu no dia de ontem no Tribunal Superior Militar”, disse

O deputado Luciano Bispo (PSD), também parabenizou o presidente da Alese pela medalha. “ O senhor está de parabéns e merece. O presidente Jeferson tem conduzido com firmeza, amizade e respeito aos colegas e o povo de Sergipe”, declarou.

As deputadas Kitty Lima (Cidadania), Áurea Ribeiro (Republicanos) e Linda Brasil (PSOL) e o vice-presidente da Alese deputado Garibalde Mendonça (PDT) parabenizaram o presidente Jeferson Andrade pela medalha.

Sobre as homenagens recebidas no plenário, o presidente do Poder Legislativo, reforçou que. “Essa é uma homenagem, não feita para mim, mas sim para a Casa Parlamentar”, enfatizou.

A solenidade

A solenidade contou com a presença da deputada federal da bancada de Sergipe, Katarina Feitoza (PSD), e do deputado estadual Cristiano Cavalcante, que prestigiaram a homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa e acompanharam a cerimônia de outorga da honraria.

A cerimônia pelos 217 anos da Justiça Militar foi presidida pela presidente do STM e chanceler da Ordem, ministra Maria Elizabeth Rocha. A Justiça Militar da União é a mais antiga do Brasil, criada em 1º de abril de 1808, por meio de alvará assinado pelo príncipe regente de Portugal, D. João, logo após a chegada da família real ao Brasil. A Justiça Militar surgiu para garantir a disciplina e a legalidade no âmbito das Forças Armadas, desempenhando um papel crucial na construção da soberania nacional.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos