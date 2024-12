Deputados participam da 27ª Conferência Nacional da Unale

Os deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe participam nos dias 3,4 e 5 de dezembro a 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) realizado no Rio de Janeiro. O evento terá como tema como tema central: “O Futuro da Educação no Brasil”.

A ação visa fortalecer, ainda mais, diálogo com os deputados estaduais, servidores e com a sociedadecom transparência, dinamismo, boas ideias, compromisso social.

A abertura oficial acontecerá Palestra Magna “A vida que vale a pena ser vivida” que será ministrada filósofo brasileiro, professor e palestrante, conhecido por popularizar temas de ética, felicidade e filosofia aplicada ao cotidiano Prof. Dr. Clóvis de Barros.

A Conferência

Com um histórico de 26 edições já realizadas, em 18 estados, a Conferência Nacional da Unale é o fórum de discussões e troca de conhecimentos, a nível nacional e internacional, que foca no fortalecimento da democracia e no aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo Estadual, tratando temas relevantes para todo o Parlamento. O evento promove temas importantes do contexto político, social e econômico, com uma visão em qualificar a elaboração de proposições de políticas públicas efetivas para a sociedade.

Por Junior Matos