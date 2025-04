Deputados participam da 46ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, em Lagarto

A caravana itinerante de atendimentos do Governo de Sergipe beneficiou a população de Lagarto com mais de 160 tipos de serviços na manhã desta sexta-feira (25). O evento, que representa um marco na promoção da cidadania e do desenvolvimento social, contou com a presença de parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Na 46ª edição, foram ofertados atendimentos como emissão de documentos, incluindo CPF, RG e IDJovem; exames médicos realizados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; além de serviços voltados para segurança alimentar, encaminhamento para vagas de emprego, inscrições em cursos de qualificação profissional e orientações sobre o CadÚnico.

O programa Sergipe é Aqui foi idealizado para aproximar o governo dos cidadãos. A iniciativa busca tornar o atendimento público mais acessível e humanizado, além de divulgar e facilitar o acesso a serviços essenciais e benefícios gratuitos, muitos dos quais eram pouco conhecidos pela população. E tem alcançado cada vez mais sergipanos e sergipanas em diversas regiões do estado, consolidando-se como referência na promoção da cidadania.

Durante visita à cidade de Lagarto, o deputado Manoel Marcus (PSD) destacou a importância do município para o estado de Sergipe, especialmente no setor agropecuário. “Lagarto é uma cidade grande e representativa, com um povo trabalhador e uma economia forte, especialmente na agricultura e pecuária”, afirmou. O parlamentar celebrou a iniciativa do governador Fábio Mitidieri (PSD) de levar a sede do governo estadual para o município, classificando a ação como um “show de gestão”. Segundo ele, esse gesto reforça o reconhecimento da relevância de Lagarto para o desenvolvimento do estado.

O deputado Adailton Martins (PSD) ressaltou a importância da 46ª edição do programa Sergipe é Aqui, realizada no município de Lagarto. Segundo ele, a iniciativa do governador Fábio Mitidieri tem sido fundamental para aproximar os serviços públicos da população do interior. “É um projeto importantíssimo, que traz atendimentos como emissão de identidade, serviços do PROCON, da Secretaria de Saúde, Banese, entre outros, diretamente para os municípios”, destacou. Adailton também enfatizou a presença de moradores de cidades vizinhas que foram a Lagarto para aproveitar os serviços, elogiando o formato do evento e a mobilização das secretarias estaduais. “O governador está aqui, abraçando o povo de Lagarto, e eu faço questão de estar ao lado dele, prestigiando essa ação que tanto beneficia a população”, concluiu.

O deputado Ibraim de Valmir (PV) expressou gratidão ao governador Fábio Mitidieri pelas ações realizadas em Lagarto durante a 46ª edição do programa Sergipe é Aqui. Segundo ele, as iniciativas do governo estadual têm marcado a história do município, especialmente pelas obras de infraestrutura que estão em andamento. “O que o governador tem feito por Lagarto vai ficar na memória do nosso povo, assim como o legado de outras grandes lideranças do passado”, afirmou. Ibraim destacou ainda a importância do projeto Sergipe é Aqui como um marco de planejamento e proximidade com a população, reforçando que o povo lagartense saberá reconhecer os avanços conquistados. “Lagarto agradece, e a esperança se renova com esse novo jeito de fazer política na capital nacional da vaquejada”, concluiu.

Durante a 46ª edição do programa Sergipe é Aqui, realizada em Lagarto, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância da iniciativa como principal ação de aproximação entre o governo e a população. Ele agradeceu o acolhimento dos moradores e a parceria com os prefeitos locais, reforçando que o sucesso do programa só é possível graças ao empenho dos servidores públicos. “O grande segredo do Sergipe é Aqui é humanizar a gestão, olhar nos olhos do povo, entender suas demandas e reconhecer a importância do nosso trabalho na vida das pessoas”, afirmou.

Realização do Governo em Lagarto

Serviço para pavimentação granítica de 13.000 m², em diversas ruas do município; Serviço para pavimentação asfáltica de 24.000 m², em diversas ruas do município; Execução dos serviços/obras de reforma, ampliação e restauração da Casa de Cultura Sílvio Romero, no município de Lagarto/SE 25; Duplicação do Quadrilátero do Desenvolvimento: Rodovia SE-170, trecho; Itabaiana/Lagarto, e Rodovia Lourival Baptista (SE-270), trecho Lagarto/BR-101; Reestruturação de parte da Rodovia SE-170, no entroncamento SE-270, em Lagarto/entroncamento SE-285 – Riachão do Dantas (Obra finalizada – 25/08/2023); Reestruturação de parte da rodovia SE-170, trecho do entroncamento da SE-170- trevo de Campo do Brito/SE-27 – Lagarto (Obra finalizada – 31/12/2023); Reestruturação de parte da Rodovia SE-265, trecho do entroncamento da BR-101-Itaporanga d’ Ajuda/entroncamento da SE-160 – Pov. Brasília; parte da Rodovia; SE-160, trecho do entroncamento CE-265/Povoado Jenipapo; e parte da Rodovia SE-459, trecho do entroncamento da SE-160 – Povoado Brasília/entroncamento da SE-170, em Lagarto (Obras finalizada – 10/08/2023); Duplicação da pavimentação asfáltica na Rodovia SE-270, em Lagarto. (Primeira etapa concluída – 2,01 Km; Segunda etapa a iniciar – 1 Km); Duplicação da pavimentação asfáltica na rodovia SE-270, em Lagarto, com extensão aproximada de 2,02 Km; Serviço para pavimentação granítica – 10000 m²; Serviço para pavimentação granítica – 3000 m²; Reforma do Posto Policial do Povoado Brasília (Lagarto); Ampliação do Estádio Paulo Barreto de Menezes; Primeira etapa da pavimentação de acesso ao Parque das Palmeiras, no Povoado Brejo, e muito mais.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques