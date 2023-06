Deputados participam da recepção do Embaixador da Irlanda em Divina Pastora

Na manhã desta terça-feira (27), o embaixador da Irlanda no Brasil, Séan Hoy, aceitou o convite feito pelo governador Fábio Mitidieri para conhecer Sergipe e a produção de renda irlandesa no município de Divina Pastora. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), acompanhando por deputados da Casa, participou do comitê receptivo ao embaixador da Irlanda, Séan Hoy.

Durante a visita, o presidente do Poder Legislativo falou sobre importância para Sergipe da cultura da renda irlandesa – reconhecida como patrimônio imaterial do Estado -, além das potencialidades de intercâmbio com o país. Jeferson avalia que a vinda do embaixador representa um momento importante para impulsionar, ainda mais, a economia e o desenvolvimento do estado.

“Essa é mais uma conquista do Governador Fábio Mitidieri. Quero parabenizar a prefeita Clara Rollemberg, a todas as rendeiras aqui do município de Divina Pastora, por essa parceria. O Embaixador da Irlanda está aqui, in loco, conferiu a produção das rendas e se encantou. Então, assim vamos levando mensagem para que novas parcerias sejam feitas. O embaixador vai visitar entidades, como a Universidade Federal e outros órgãos, para que possamos firmar maiores parcerias entre Sergipe e a Irlanda”, declarou.

A renda irlandesa é reconhecida pelo Instituto Patrimônio Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio Cultural do Brasil, desde 2009. Aqui em Sergipe, o modo o artesanato se tornou patrimônio cultural e imaterial no ano 2019 por meio da Lei nº 8586, aprovada na Alese, e que também institui o dia 15 de julho para celebrar o Dia Estadual da Rendeira.

Através das mãos dedicadas, o artesanato é produzido e tem ocupado importante posto na cultura e economia do município. A beleza do produto chama atenção e pode ser exportado para o mundo.

“É uma honra poder visitar este local. Gostaria de ficar várias horas, juntamente com governador e comitiva, conhecendo os locais e aprendendo muito mais sobre os projetos” , ressaltou o embaixador da Irlanda no Brasil, Séan Hoy.

Para o Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a renda irlandesa produzida em Divina Pastora simboliza tradição e desenvolvimento. “A renda irlandesa é uma tradição secular e com ela pretendemos promover o comércio dessa cultura para a própria Irlanda, que ao longo da história foi perdendo esta cultura. Com a vinda do embaixador em Divina Pastora, podemos fazer este intercâmbio. Este é um dia importante para Divina Pastora mas também para Sergipe, Brasil e Irlanda”, pontuou.

Na comitiva, o deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) observou o ato como importante para o estreitamento de laços entre o Brasil e a Irlanda. “Divina Pastora é o único local do mundo hoje que tem a expertise da renda irlandesa. Quero parabenizar o Governador Fábio Mitidieri por ter trazido o embaixador ao município e fazer com que o produto vá até a Irlanda nos próximos meses”, comemora.

Desde cedo, adolescentes de Divina Pastora aprendem a arte da renda irlandesa. Isso ocorre por meio da transmissão de saberes, onde, diariamente, convivem com ofício das rendeiras da família. E o fazem tanto para gerar renda com a produção de peças, como também para preservar os saberes, perpetuando a renda irlandesa como trabalho e arte.

Ana Regina Santos é rendeira há 40 anos, e aprendeu a arte aos 13 anos de idade. “Aprendi a fazer a renda irlandesa com a minha mãe e de lá para cá tem sido minha principal fonte de renda é até de qualidade de saúde, pois me curei da depressão por causa dela”, disse. Também, a rendeira Maria José Sousa, com mais de 30 anos de produção de peças como bolsas, blusas, colares, toalhas de mesas, entre outros itens, conta que a visita do embaixador traz esperança para as rendeiras.

“A visita do embaixador é um importante marco para a cidade de Divina Pastora, como também para o fortalecimento do artesanato e economia local”, falou.

No decorrer da recepção ao embaixador, foram realizadas apresentações culturais de grupos como samba de coco, maculelê e reisado.

Embora a renda irlandesa seja hoje produzida em outras localidades de Sergipe, é em Divina Pastora onde há a maior concentração de rendeiras e a atividade tem maior importância sócio-econômica e cultural. Presente na região desde o primeiro quartel do século XX, tornou-se responsável pela ascensão social de muitas mulheres, que

abandonaram o árduo trabalho nas roças e, fazendo rendas custearam seus estudos, tornando-se professoras. Atualmente, mais de uma centena de mulheres dedica-se à renda irlandesa, melhorando as condições de vida de suas famílias.

Os saberes e fazeres tradicionais resgatados pelas rendeiras divina-pastorenses desde o período colonial resultam em minuciosos detalhes. Eles combinam uma multiplicidade de pontos executados sob relevo em desenhos feitos com uma agulha, tendo como suporte papel-manteiga, papel-madeira e lacê, produto industrializado que se apresenta sob várias formas, a exemplo do cordão. Assim, as peças delicadas nascidas dessa mescla revelam beleza e sofisticação.

Associação

Para gerar oportunidade às artesãs, de incluírem as peças na cadeia produtiva desse artesanato, há 23 anos foi criada a Associação para o Desenvolvimento de Renda Irlandesa de Divina Pastora (Asderen). Com sede própria, a entidade possui, atualmente, 60 associadas com idades entre 14 e 80 anos. É neste espaço onde as rendeiras se reúnem para produzir peças sob encomenda, as quais vão de artigos para o vestuário, a exemplo de blusas e vestidos, até toalhas de mesas, jogos americanos, colares, dentre outros.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos