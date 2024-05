Deputados participam do Fórum Empresarial de Sergipe

Junto ao governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) deputado Jeferson Andrade (PSD), e demais deputados da Casa, participaram da Reunião-Almoço com integrantes do Fórum Empresarial de Sergipe. Durante o evento, o governador Fábio Mitidieri fez um balanço dos investimentos do Estado, com vistas para a geração de emprego e renda dos sergipanos.

Mitidieri destacou que, em 2023, Sergipe apresentou saldo positivo de geração de empregos, com 13.380 vínculos, o que representa o aumento de 4,51%; e apresentou projetos como o Programa Primeiro Emprego, que beneficiará 5 mil jovens entre 18 e 29 anos até 2025. Atualmente, 12 turmas estão em andamento. O Acelera Sergipe foi citado. Serão mais de R$ 200 milhões de investimento em infraestrutura de equipamentos públicos comunitários em 49 municípios. Pró-Rodovias, Adutora do Leite e a realização e captação de eventos também foram destacados.

O presidente do Poder Legislativo compreende a importância dos espaços de diálogo, e parabenizou a iniciativa do Fórum Empresarial de Sergipe por oportunizar e estreitar o diálogo com empresários e empreendedores focados no desenvolvimento do estado.

Trabalho reconhecido

O coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Geraldo Magela, ressaltou o trabalho que o Estado tem feito na geração de emprego para os sergipanos. “Sergipe tem demonstrado um crescimento surpreendente desde o início desta gestão. E isso é resultado direto de ações direcionadas para a política econômica local, o estímulo ao trabalho empresarial, que, de fato, faz crescer novos postos de trabalho e as ações sociais desenvolvidas no seu governo”, enfatizou.

Representando os participantes do evento, a empresária Luiza Trajano falou da alegria em conhecer Sergipe e do cenário promissor para os negócios. “Eu firmo um compromisso com o estado de gerar mais empregos aqui. É um estado que está crescendo muito, tem um povo muito trabalhador e disciplinado”, elogiou.

Termo de cooperação

Durante a reunião foi assinado o termo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Fórum Empresarial de Sergipe. A partir da assinatura, fica firmado uma parceria mútua visando a execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse recíproco.

Dezenas de empresários sergipanos participaram do encontro que ocorreu ontem (22) no Hotel Vidam, Orla da Praia de Atalaia.

Foto: Arthur Soares/ SEGAB

Com informações da SE.GOV

Por Stephanie Macedo