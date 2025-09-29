Deputados participaram do lançamento do Programa “CNH Caminhoneiro”

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), acompanhado de parlamentares da Casa Legislativa, prestigiou, no último sábado (27), o lançamento do programa ‘CNH Caminhoneiro‘, em Itabaiana, no Agreste do Estado. A ação é resultado da Lei Estadual de nº 9.677/2025, aprovada pelo Poder Legislativo, e tem como objetivo beneficiar motoristas de caminhão.

As inscrições para obtenção da CNH foram abertas no sábado (27) e seguem até 12 de outubro. A seleção ocorrerá entre 13 de outubro e 7 de novembro, com resultado preliminar em 10 de novembro e lista final em 19 de novembro. A nova legislação prevê até mil vagas anuais para mudança da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as categorias C ou E, de forma gratuita. A iniciativa busca contemplar pessoas de baixa renda, promovendo inclusão social e fortalecendo o setor de transporte de cargas em Sergipe, conforme divulgado pelo Governo do Estado.

A execução é conduzida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e representa uma política pública de forte impacto social, unindo qualificação profissional e geração de renda para trabalhadores de todo o estado. O programa elimina custos com exames médicos e psicológicos, cursos teóricos e práticos, além das provas finais. A operacionalização será realizada em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), responsável pela parte técnica, incluindo exames, aulas e convênios com centros de formação de condutores, clínicas e laboratórios.

Durante o lançamento, o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), ressaltou a relevância da iniciativa. “O ‘CNH Caminhoneiro’ representa mais do que uma política pública voltada ao transporte. Ele simboliza uma oportunidade de transformação social para milhares de famílias sergipanas. Ao garantir formação e habilitação gratuitas, o Governo abre caminhos para o emprego, a geração de renda e o fortalecimento da economia estadual. A Assembleia Legislativa reconhece e apoia iniciativas como esta, que dialogam diretamente com as necessidades da nossa população.”

Na ocasião, o governador do Estado, Fábio Mitidieri (PSD), também destacou a importância da ação. “O governador não lança apenas projetos, ele faz programas de governo. São iniciativas que ultrapassam a gestão e que, como esta, têm um grande impacto social. Embora o lançamento tenha ocorrido em Itabaiana, o programa é estadual, e o sucesso é visível pela quantidade de pessoas que estão aqui. Espero voltar mais vezes a Itabaiana com ações assim, que beneficiem toda a população. Continuem confiando em Sergipe, na nossa equipe e no nosso governo, pois os números comprovam que estamos no caminho certo.”

Nas redes sociais, os deputados manifestaram satisfação com o programa. O deputado Luciano Bispo (PSD) afirmou: “Participei da solenidade de lançamento do programa ‘CNH Caminhoneiro’, que transformará vidas ao inserir pessoas de baixa renda no mercado de trabalho e fortalecer o transporte em nosso Estado.”

O deputado Luciano Pimentel (PP) também elogiou a iniciativa. “O programa possibilitará a formação de condutores com foco na mudança de categoria para C e E. Trata-se de mais uma ação inovadora do Governo de Sergipe, que fomenta a inclusão produtiva e amplia as oportunidades de emprego no setor de transporte de cargas.”

Já o deputado Adailton Martins (PSD) destacou os critérios sociais:“O ‘CNH Caminhoneiro’ terá capacidade para atender até 1.000 caminhoneiros por ano, oferecendo formação, qualificação e habilitação gratuitas, sem taxas. Trabalhadores de baixa renda, mulheres, famílias com dependentes, profissionais já atuantes no transporte e moradores de municípios com menor IDH terão prioridade.”

Por Junior Matos – Foto: Governo de Sergipe