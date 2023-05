Deputados  recebem Agenda Institucional do Sistema Comércio

Em evento realizado na última segunda-feira (29), no Hotel Sesc Atalaia, os deputados estaduais de Sergipe receberam do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, exemplares da Agenda Institucional do Sistema Comércio, elaborada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Fecomércio Sergipe. O documento contempla as principais demandas e sugestões do empresariado sergipano para o desenvolvimento econômico do setor terciário do estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade, foi o primeiro a receber o documento. Diretores do sistema entregaram para os deputados presentes no evento.

A reunião de discussões contou com a participação de 130 representantes do segmento empresarial, das modalidades mais variadas. Agronegócio, Indústria, Comércio, Serviços, Turismo, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia, Pesca e Aquicultura, Comunicação, e vários outros segmentos estiveram presentes na discussão comandada pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade. Do encontro, foram formuladas as propostas que foram enviadas para a CNC finalizar o documento.

A Agenda Institucional do Sistema Comércio em Sergipe contou com a participação do representante da Renalegis, Airton Andrade, e do economista da Fecomércio, Marcio Rocha, que compilaram as ideias dos empresários, para a formulação do documento. O presidente do Sistema, Marcos Andrade, avalisou e submeteu o documento final para a CNC. Que lançou a versão nacional com o presidente da confederação, José Roberto Tadros, entregando para deputados federais e senadores de todos os estados brasileiros.

Na entrega da agenda sergipana, o presidente Marcos Andrade agradeceu ao presidente da Alese pelo apoio ao setor produtivo e destacou a importância da Agenda Institucional para a definição dos caminhos do empreendedorismo em Sergipe.

“A Agenda Institucional é um documento que apresenta as principais pautas do comércio sergipano em diversas áreas. Para desenvolver o documento, foram realizadas diversas reuniões e debates com representantes do setor empresarial terciário de Sergipe que foram ouvidos para identificar as principais necessidades e demandas do setor, que são apresentadas na Agenda”, afirmou.

O presidente da Alese, Jeferson Andrade, valorizou o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac como um agente indutor da economia sergipana, reconhecendo os trabalhos desenvolvidos.

“Sabemos de todos os benefícios que promovem para a população brasileira. O quanto também são necessários e importantes na questão do primeiro emprego e na profissionalização dos nossos jovens. Nós marcaremos algumas visitas aos locais que hoje comportam esse grande Sistema, para que a gente possa fazer matérias e assim divulgarmos as iniciativas e ações que são realizadas pela Fecomércio”, disse, ao tempo em que parabenizou a federação pela dedicação que todos os envolvidos têm com Sergipe, através dos cursos estendidos aos 75 municípios sergipanos. Somente em Sergipe, por meio do SESC, em 2022, foram ofertados 28 milhões de cursos gratuitos para 16 mil alunos” disse Jefferson.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem: James Santos

Por Márcio Rocha