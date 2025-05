Deputados recebem Érica Mitidieri na Assembleia Legislativa

Na manhã desta quarta-feira (14), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu em seu gabinete a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri. A visita institucional teve como objetivo apresentar os avanços da pasta nos últimos dois anos e fortalecer a cooperação com o Parlamento estadual.

Durante o encontro, a secretária disponibilizou aos deputados uma revista impressa que reúne informações sobre os programas e projetos da Seasic, os recursos destinados aos municípios e orientações para a realização de busca ativa junto à população sergipana. Também foi apresentada a Cartilha de Emendas Parlamentares, material que orienta organizações da sociedade civil quanto aos procedimentos necessários para firmar parcerias com a Secretaria.

O presidente Jeferson Andrade agradeceu a visita e destacou o papel de Érica Mitidieri na condução da assistência social no estado. “A primeira-dama tem feito um trabalho brilhante à frente da Secretaria. A Assembleia se sente honrada com sua visita, especialmente por ela ser, além de secretária, a nossa primeira-dama. O governo Fábio Mitidieri tem muito a agradecer à Secretaria de Ação Social pelos relevantes projetos que vêm sendo realizados. Sentimo-nos gratos e comprometidos em continuar cumprindo nosso papel para que, cada vez mais, a população sergipana seja beneficiada por esses programas que aqui na Alese são aprovados. São projetos significativos que a Secretaria de Ação Social vem desenvolvendo e que já estão sendo implementados no estado de Sergipe”, externou.

Durante a reunião, Érica Mitidieri agradeceu aos parlamentares pelo apoio aos projetos de lei já aprovados e antecipou o envio de novas propostas à Casa, como o programa CNH Caminhoneiros e ações voltadas a mulheres grávidas. “Viemos agradecer à Alese, agradecer porque todo o reflexo desse nosso trabalho tem a participação dos parlamentares, que sempre votam nas nossas leis. Essa revista é o resultado de um trabalho coletivo. Estamos trazendo essa revista aqui para que todos possam ver o que está sendo feito e o que o Governo está realizando para transformar a vida das pessoas. Tudo isso também passa pela Alese. É um somatório de esforços, é a gente se unindo e mostrando que é um governo do povo, para o povo”, destacou a secretária.

Sobre a Cartilha de Emendas, Érica Mitidieri explicou que o material foi criado para reforçar o entendimento das entidades e dos parlamentares sobre as pendências e necessidades existentes. “É importante que todos tenham esse conhecimento. Também criamos o Simplifica MROSC, que serve para dar apoio às entidades, mas precisamos da execução, precisamos dessa parceria, dessa rede de apoio’, compreende.

A secretária também celebrou o reconhecimento nacional recebido pela Seasic no mês de maio, quando Sergipe conquistou o primeiro lugar no país em ações de combate às desigualdades, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social.

“Fomos agora agraciados com o primeiro lugar nacional em combate às desigualdades. Sergipe foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e isso mostra o impacto real dos projetos que estamos desenvolvendo. Mostra o compromisso do governo do Estado, com o nosso governador Fábio Mitidieri sempre à frente, buscando, sem medir esforços, fazer o melhor para transformar a vida do povo sergipano. Foi um prêmio nacional, visto por todo o Brasil. É muito gratificante chegar a Brasília, visitar os ministérios e ver Sergipe sendo citado como um Estado que está avançando. E a Alese sempre esteve junto conosco. Essa é a importância dessa visita: agradecer por estarem ao nosso lado, por sempre apoiarem nossos projetos, e também mostrar os impactos e a transformação social que estamos promovendo em Sergipe”, comemora.

Parlamentares presentes

Participaram da reunião os deputados estaduais Luciano Pimentel (Progressistas), Cristiano Cavalcante (União Brasil), Manoel Marcus (PSB), Garibalde Mendonça (PDT), Kaká Santos (União Brasil), Marcelo Sobral (União Brasil), Pato Maravilha PL), Carminha Paiva (Republicanos ), Áurea Ribeiro (Republicanos ) e Kitty Lima (Cidadania ).

Por Stephanie Macedo – Fotos: Jadilson Simões – ANA