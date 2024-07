Deputados retomam trabalhos Legislativos nesta quinta-feira, 1°

Após recesso dos trabalhos parlamentares, que iniciou no 18 de julho, os deputados e deputadas estaduais iniciam nessa quinta-feira, 1° de agosto, as atividades na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). A primeira sessão plenária do segundo semestre vai acontecer a partir das 10h (horário regimental), no plenário Pedro Barreto de Andrade.

Durante as sessões plenárias os parlamentares apresentam na tribuna assuntos que são de interesse da sociedade sergipana. Além disso, também são promovidas sessões especiais, entrega de honrarias além de reunião para votações de projetos de autoria dos deputados, bem como, dos Poderes Executivo e Judiciário.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos