Deputados se reúnem esta semana para sessões plenárias e votação

Os deputados estaduais de Sergipe estarão reunidos em plenário esta semana, de terça a quinta-feira, para a realização de sessões conforme o Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Sergipe.

A reunião das comissões parlamentares, destinada à apreciação e votação de Projetos de Lei de interesse da população sergipana, está marcada para esta quinta-feira (17). A pauta de votação estará sendo distribuída entre os parlamentares.

Até o final do ano de 2024, os trabalhos na Assembleia Legislativa seguirão com agenda intensa, incluindo votações de importantes proposituras, como a do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), do exercício do ano de 2025.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo