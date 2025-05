DER/SE convoca empresas de telecomunicação para regularizar rede na ponte João Alves e Djenal Queiroz

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), emitiu, nesta quarta-feira, 28, um chamamento público direcionado às empresas de telecomunicação para a regularização das redes de fibra óptica instaladas sobre as pontes Construtor João Alves, no limite entre Aracaju e Barra dos Coqueiros; e Governador Djenal de Queiroz, que liga a capital sergipana a Nossa Senhora do Socorro. O comunicado visa a regularização dessas instalações, considerando a segurança estrutural e operacional das pontes, além da necessidade de um planejamento adequado para futuras intervenções e manutenções.

De acordo com o diretor de Planejamento Rodoviário e Faixa de Domínio (Diplaf), Saulo Aragão, este chamamento é fundamental para garantir a segurança estrutural e operacional das pontes. “As redes de fibra óptica são importantes, mas sua instalação precisa seguir as normas para não comprometer a infraestrutura. Queremos identificar e regularizar essas intervenções para assegurar tanto a integridade das telecomunicações quanto a segurança dos motoristas,” destaca.

As empresas responsáveis devem se reportar à Diplaf, situada na sede do DER/SE, em um prazo de 15 dias, a partir da publicação do chamamento. O contato deve ser feito por meio do endereço eletrônico faixadedominio@der.se.gov.br.

O não cumprimento do prazo e da solicitação pode acarretar nas rigores da Lei Estadual nº 6.425/2008. O DER/SE ressalta que a identificação e regularização dessas intervenções são cruciais para o acompanhamento e execução de medidas que assegurem a integridade tanto das infraestruturas de telecomunicação quanto a segurança das pontes e do tráfego de veículos.

O órgão conta com a colaboração de todas as empresas para garantir a eficiência e a segurança das operações na infraestrutura pública.

Foto: Marcos Rodrigues