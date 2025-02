Desa. Ana Bernadete será empossada como membro do TRE-SE nesta sexta-feira

Amanhã, sexta-feira (14), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) realizará a solenidade de posse da desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, que assumirá o cargo de membro efetivo do TRE-SE no biênio 2025/2027, sucedendo a desembargadora Ana Lúcia freire dos Anjos que, na última segunda-feira(10), encerrou o mandato.

A cerimônia de posse ocorrerá às 10h, no plenário Fernando Ribeiro Franco, na sede do TRE-SE. O evento contará com a presença de autoridades, membros do poder judiciário, advogados e representantes de partidos políticos. O evento será aberto ao público e a Justiça Eleitoral de Sergipe convida a imprensa para acompanhar a solenidade.

A desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1991. A magistrada tomou posse como juíza substituta em 05 de abril de 1994, com primeira designação para a Comarca de Cristinápolis. Atuou também na Comarca de Riachuelo, na 1ª Vara Privativa de Assistência Judiciária da Comarca de São Cristóvão, na 5ª Vara Privativa de Assistência Judiciária/26ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, e esteve como membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Aracaju. Foi juíza auxiliar da corregedoria do TJ no biênio 2015-2017 e auxiliar da presidência no biênio 2019/2021. Por inúmeras oportunidades foi convocada para substituir desembargadores do Tribunal de Justiça. Foi promovida para o cargo de desembargadora, pelo critério de merecimento, sendo empossada no dia 14/03/2022.

O evento será aberto ao público e a Justiça Eleitoral de Sergipe convida a imprensa para acompanhar a solenidade.

Fonte TRE-SE