Desafio: Kaká convida Machadinho para um debate, em Canindé de São Francisco

Analisando o cenário político em Canindé de São Francisco, com quatro pré-candidatos, percebe-se uma disputa polarizada entre Kaká e Machadinho. Os outros dois nomes aparecem timidamente perante a opinião pública.

Polarização

Na análise, com base na polarização, o nome de Kaká Andrade ganhou maior propulsão gerando preocupação perante a equipe do principal adversário, o Machadinho. Contra Kaká, uma estrutura de desmonte que já trabalhava massificando desgaste e até fake News, se aprimorou produzindo ataques, discurso de ódio e uso de massa por atores nano digitais que entraram em atividade de forma orquestrada, reforçando toda produção de desgaste e narrativas contra Kaká. A democracia e o poder de escolha também estão sob ataques e isso é perigoso.

Kaká gerou preocupação

Até o momento, Kaká se mantém com um discurso republicando, levando a mensagem e defendendo que a disputa política aconteça da melhor forma possível, dentro do campo das ideias, com equilíbrio e tranquilidade. Entretanto, mesmo com a população reconhecendo o comportamento e narrativas positivas de Kaká, os ataques acontecem por várias frentes, como um canhão bombardeand-o a todo instante, mostrando nitidamente que a estratégia é a de utilizar pessoas, instrumentos, ferramentas, frases de impacto e até influenciadores para impedir o crescimento dele. A estratégia de fundo parecea de blindar Machadinho e atacar Kaká.

Machadinho perdeu o pique inicial, Pank é avaliado melhor e Kaká avançou

É consenso na opinião pública de que, em comparativo com a maneira de como Machadinho apareceu no início da sua pré-candidatura perante a opinião pública, hoje ele teria perdido o pique e estacionado. Isso pelo fato de não ter apresentações de discursos, ausências de pautas ou propostas e carência de domínio de narrativas. Há quem defenda hoje, no próprio grupo de Machadinho, que o vice-prefeito Pank seria melhor como pré-candidato a prefeito porque tem experiência em vários mandatos, foi presidente da Câmara Municipal, reúne conhecimento e habilidades políticas, conhece e dialoga melhor com a população e a classe política. Essa análise sobre Pank tem crescido aqui e acolá.

Kaká ajustou as velas

Percebendo tais eventos, Kaká tem “ajustado as velas”, evitou usar as mesmas estratégias de ataques e foi para um dos campos que domina: o debate. Ele convidou Machadinho para um debate civilizado, equilibrado, um confronto de ideias com tranquilidade e respeito. O convite foi feito via vídeo, quando um cidadão questionou Kaká se ele toparia um debate com Machadinho e ele respondeu que sim. O vídeo alcançou mais de vinte mil assou acessos na página de Kaká, sendo um dos mais visualizados em menos de trinta e seis horas, viralizando e sendo assunto de debates nos grupos, tornando-se meme, chegou à imprensa e até o momento Machadinho não respondeu. Kaká avisou que não deseja debater com assessores e sim com Machadinho e que o aguarda. Já existem espaços de debates com interesse em promover o momento.

Uma coisa é certa. Kaká consegue aglutinar experiência administrativa, conhecimento técnico, experiência de dirigir órgãos de gestão do governo do Estado de Sergipe – a exemplo do IPTS-, ter exercido o cargo de senador da república e secretário municipal em Canindé de São Francisco, além de dominar o conhecimento da problemática social e existencial do município, traçando um projeto que em breve será apresentado. Em seu Plano de Governo, existe a ideia e soluções. Machadinho precisa mostrar sua bagagem e responder se aceita ou não o convite de Kaká.

Por Adeval Marques