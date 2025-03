“Desejo que aqui seja um lugar próspero e forme muitos jovens”, diz Yandra em inauguração no TCE

Nesta quinta-feira (13), a deputada federal Yandra Moura (União) participou, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), da inauguração do Restaurante Escola Senac Conselheiro Reinaldo Moura Ferreira. A neta do homenageado destacou seu legado enquanto conselheiro da instituição e trajetória de vida, marcada por desafios e vitórias.

Reinaldo Moura integrou o colegiado do Tribunal de Contas de fevereiro de 2001 a dezembro de 2013, assumindo, inclusive, a presidência do Tribunal. “Estar aqui na Casa que ele serviu há tantos anos, que foi uma das três grandes paixões dele me deixa muito feliz. Ver essa ideia de formar aqui uma escola, a partir de uma cozinha junto com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, muito me honra porque os jovens serão formados e vão poder ingressar no mercado de trabalho com todo o apoio necessário”, afirmou Yandra.

“A minha felicidade em poder estar na presidência do Tribunal e poder homenagear Reinaldo Moura. Me lembro quando Reinaldo era líder do governo e eu líder da oposição na Assembleia, a gente tinha debates bem calorosos em Plenário. Mas depois tudo ficava bem, sempre houve muito respeito e uma amizade acima de tudo”, lembrou a presidente do TCE, Susana Azevedo.

Na oportunidade, a parlamentar agradeceu a conselheira e presidente pelo gesto de carinho e homenagem rendida a seu avô. “Muito obrigada pela homenagem, presidente Susana. Desejo que aqui seja um lugar próspero, que vá muito além de refeições e que possa cumprir esse papel tão importante de formar jovens para que possam ingressar no mercado de trabalho”, vibrou Yandra Moura.

