Desembargador nega o pedido de Valmir e mantém a condenação

O candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, foi condenado por crimes contra a honra com uma certidão de trânsito em julgado emitida pela Segunda Vara Criminal de Itabaiana. Ele tentou resolver sua pendência por meio da própria Vara Criminal, mas não foi possível devido à condenação já transitada em julgado.

Mais recentemente, o desembargador Diógenes Barreto, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), negou o pedido de habeas corpus criminal 202400347638 feito pela defesa de Valmir. A decisão, emitida em 22 de agosto, mantém a condenação do candidato, com todas as suas implicações legais ainda em vigor.

Essa sequência de decisões judiciais coloca em risco a viabilidade da candidatura de Valmir de Francisquinho, que permanece sob pressão judicial.