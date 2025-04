A desembargadora Iolanda Guimarães, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), assumirá interinamente o comando do Governo do Estado a partir da próxima sexta-feira, dia 2 de maio.

Iolanda Guimarães assume o governo por conta das viagens internacionais que farão o governador Fábio Mitidieri e do vice-governador Zezinho Sobral.