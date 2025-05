DESEMBARGADORA IOLANDA GUIMARÃES ASSUME O GOVERNO DO ESTADO; MITIDIERI VIAJA PARA O TEXAS, NOS EUA

Em solenidade disputada, o governador Fábio Mitidieri transmitiu, nesta sexta-feira, 2, o cargo de chefe do Executivo estadual para a presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), a desembargadora lolanda Santos Guimarães. A solenidade aconteceu no Palácio Museu Olímpio Campos, Centro de Aracaju. É a primeira vez que a capital e o Estado serão comandados, simultaneamente, por mulheres.

A desembargadora gerenciará o Estado até o próximo dia 10 de maio, quando Mitidieri retorna de viagem ao Texas, nos Estados Unidos, para cumprir agenda oficial com Comitiva, em busca de investimentos para Sergipe nas áreas de petróleo e gás. Além de destacar a importância da missão na América do Norte, Mitidieri destacou o mérito para Sergipe contar com uma mulher à frente do Governo. “Desde que chegamos ao Governo, mais de 40% do nosso Secretariado é formado por mulheres e mais de 50% dos cargos do nosso Estado são, também, femininos. Agora, temos uma mulher assumindo o Governo. Quero agradecer à desembargadora Iolanda e ao Tribunal de Justiça por essa oportunidade”, declara.

Esta é a segunda vez, na atual gestão, que o Governo do Estado é comandado por um presidente do Tribunal de Justiça. Em 2023, o então presidente do TJSE, Ricardo Múcio, comandou Sergipe por seis dias, durante viagem de Mitidieri ao Lide Brazil Development Forum 2023, em Washington DC, Estados Unidos.

A governadora em exercício falou de sua atuação durante o mandato. “Darei continuidade à agenda, aos projetos, para que o Governo continue caminhando na sua normalidade. Claro que, se tiver alguma emergência, se tiver alguma eventualidade, a governadora aqui está apta para tomar as medidas necessárias”, frisa Iolanda Guimarães.

A prefeita da capital, Emília Corrêa, prestigiou a solenidade. “Recebo essa notícia com um sorriso no rosto. É exatamente isso que queremos, que as mulheres ocupem espaço de poder. Serão só alguns dias, mas isso é emblemático, é forte, é importante, é relevante, não importa o tempo que leve”, analisa a gestora, acrescentando que conhece o trabalho da doutora Iolanda, por conta da época em que atuou na Defensora Pública.

Interina

A desembargadora lolanda Guimarães tomou posse da presidência da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça (TJSE), no último dia 3 de fevereiro, para o biênio 2025/2027, em substituição ao desembargador Ricardo Múcio. Compõem, ainda, a Mesa os desembargadores Etélio de Carvalho Prado Júnior e Edivaldo dos Santos, nos cargos de vice-presidente e corregedor-geral da Justiça.

Iolanda Guimarães é natural de Aracaju (SE) e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), desde 1985. Foi empossada como juíza do TJSE em 26 de dezembro de 1989 e chegou ao 2º Grau em junho de 2014, pelo critério de merecimento. Atuou como vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE), no biênio 2020-2022, foi ouvidora-geral do TJSE no biênio 2015-2017, e corregedora-geral na gestão de 2017-2019. Atualmente é diretora da Escola Judicial de Sergipe (Ejuse).

Missão

O governador Fábio Mitidieri embarca para Houston, no Texas (EUA), onde participa da Offshore Technology Conference (OTC 2025), maior feira de óleo e gás do mercado internacional, com o objetivo de captar investimentos para Sergipe. De acordo com a agenda oficial, na próxima quarta-feira, 7, a Comitiva formada por secretários de diversas pastas envolvidas na ação visitará as instalações do complexo Optimus Technology Group, ainda no estado texano. A expectativa é de que a companhia implante um data center e um centro de pesquisa em Sergipe. Mitidieri reassume o cargo no sábado, dia 10 de maio.

