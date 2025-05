Desentendimento entre formação da federação União Brasil e Progressistas pode dar confusão em Sergipe

Por Diógenes Brayner

O presidente do Partido Progressista, senador Laércio Oliveira, disse na madrugada desta quinta-feira, em entrevista exclusiva ao Faxaju Online, falando sobre o comando em Sergipe da federação firmada pelo União Brasil e seu partido. Segundo Laércio “tem muita gente especulando, infelizmente”.

Segundo ainda Laércio, “A política geralmente tem essa parte maldosa, nociva, que não leva a nada e serve para desacreditar as pessoas. Acrescentou que a definição nacional sobre o comando da Federação é que aquele Estado que tenha maior representação nacional do que outro no Congresso em Brasília, aí sim, fica como coordenador da federação”..

– Os Estados onde houver mais igualdade – como é o caso de Sergipe – dois representantes dos Progressistas e dois do União Brasil, aí sim ficam como representantes da Federação Nacional, que vão juntamente fazer a condução da federação nos Estados, simplesmente isso, disse o senador.

Segundo Laércio, em Sergipe ainda não existe coordenador: “nem eu sou coordenador, nem o representante do União Brasil no Estado”. Mas, vamos lá agora: “o que é que importa isso?” e ele mesmo responde: “nada”. Isso não interessa, porque o que interessa mesmo é o fortalecimento das duas siglas juntas. Então assim, o encaminhamento para as eleições de 2026, será feito pela federação, sem problemas”.

André diz que vai dirigir a federação

O presidente da União Brasil, que também integra a federação, ex-deputado federal André Moura também falou e se referiu ao assunto da Federação entre seu partido e o Progressista em poucas palavras. Diante da pergunta “a federação em Sergipe será dirigida por Laércio Oliveira?” Ele foi sucinto: “Não” e continuou convicto: “Por mim”.

Segundo o repórter do Faxaju Online, dirigindo-se a André sobre a direção da Federação, “ele diz outras história. André insiste na resposta: “deixa oficializar pra ele ver”.