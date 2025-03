DESENVOLVE-SE ENTREGA PROJETO DE REFORMA DE EDIFÍCIO HISTÓRICO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO DO ESTADO DE SERGIPE

A Agência Desenvolve-SE elaborou um projeto de reforma e ampliação para a sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). Desenvolvido pelo Projetar-SE, o projeto busca melhorar as condições funcionais do edifício histórico localizado no bairro São José, em Aracaju. Construído na segunda metade do século XX, o prédio já passou por várias modificações ao longo dos anos, resultando na alteração de sua estrutura original.

Inaugurado na década de 50, o edifício foi construído para ser a sede da Legião Brasileira da Assistência (LBA). Por se tratar de uma edificação de interesse cultural, a proposta de intervenção inclui a remoção de elementos agregados que descaracterizaram a fachada ao longo do tempo, além da recuperação de frisos decorativos, esquadrias e demais elementos arquitetônicos originais.

Corroborando com a concepção do projeto, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou a qualidade do projeto de reforma e restauração. “O resultado ficou maravilhoso, pensado não só em reforma, mas em restaurar sua importância histórica, além de criar as melhores condições para o funcionamento da nossa Secretaria de Assistência de Estado de Inclusão e Cidadania”, disse.

Para o presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, a preocupação com o resgate histórico do prédio agregou mais valor ao projeto que, quando concluído, proporcionará melhores condições para continuar oferecendo serviços essenciais à população. “Não é apenas um projeto de arquitetura. É o resgate de uma história. Sem dúvida alguma, a Seasic estará muito bem instalada para que seu time continue fazendo o que tem feito de melhor para Sergipe, que é um grande serviço para a comunidade que mais precisa”, afirmou.

A coordenadora geral da Projetar-SE, Shirley Dantas, ressaltou a importância do trabalho de pesquisa histórica e da ampla escuta com os atuais e antigos servidores que testemunharam diferentes momentos da edificação. “É a primeira vez que o prédio será recuperado em sua função principal, que é ser o espaço da assistência social de Sergipe. A obra a ser executada devolverá a sua história e arquitetura para o município de Aracaju”, comemorou.

Levantamento técnico e modernização estrutural

O projeto contemplou um levantamento completo da edificação por meio de escaneamento 3D, permitindo um registro detalhado dos elementos arquitetônicos e das condições das instalações elétricas, hidráulicas e estruturais. Além disso, conversas com os funcionários da Seasic subsidiaram a elaboração de um programa de necessidades preciso, alinhado às atividades desenvolvidas na secretaria.

Com uma área total de quase 3 mil metros quadrados, a intervenção inclui, além da revitalização do edifício principal (2.498,16 m²), a construção de um Bloco de Apoio, uma guarita e um estacionamento, somando 500 metros quadrados adicionais. Entre as melhorias estruturais, destaca-se a implantação de acessibilidade total, com nivelamento de pisos, inserção de rampas, adequação da circulação vertical com novos elevadores e bloco de escadas.

Para aprimorar a funcionalidade do espaço, foram removidas paredes divisórias adicionadas em reformas anteriores, permitindo a reorganização interna conforme a estrutura original do edifício. O projeto também prevê um novo auditório para 90 pessoas, com acesso independente, e melhorias no pátio interno e nas áreas externas, incluindo um novo paisagismo e a implantação de mobiliário e playground.

Preservação do patrimônio e valorização estética

Por se tratar de uma edificação de interesse cultural, a proposta também inclui a remoção de elementos agregados que descaracterizaram a fachada ao longo do tempo, além da recuperação de frisos decorativos, esquadrias e demais elementos arquitetônicos originais. A valorização do prédio será complementada por um projeto luminotécnico especializado.

No Bloco de Apoio, serão instalados refeitório, área de descanso para funcionários, bloco de banheiros, copa, área de serviço e arquivo. Além das melhorias estruturais e funcionais, o projeto inclui a atualização completa das instalações, tornando o edifício mais seguro e eficiente. Foram elaborados projetos de engenharia para diversas especialidades, como elétrica, hidráulica, esgoto, drenagem, climatização, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), prevenção e combate a incêndios (PCI), estrutural, sonorização e cabeamento.

