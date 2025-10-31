DESENVOLVE-SE PARTICIPA DA CASACOR SE COM PROGRAMAÇÃO DEDICADA À MODA AUTORAL E À ECONOMIA CRIATIVA

De 4 a 16 de novembro, a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) marcará presença na Casacor Sergipe 2025 com uma programação dedicada à valorização da moda autoral, ao empreendedorismo criativo e ao fortalecimento do ambiente de negócios no estado.

Durante o período, o público poderá conferir a Exposição de Moda Autoral, reunindo nomes que expressam a diversidade e a força da criação sergipana, e três edições do Estalo Criativo, com rodas de conversa e experiências sensoriais que conectam moda, design, arquitetura e comportamento.

Com essa participação, a Desenvolve-SE reforça sua missão de incentivar a inovação, desburocratizar o empreendedorismo e impulsionar os setores criativos que refletem a cultura e o talento sergipanos. A presença da Agência na Casacor Sergipe 2025 representa mais do que uma vitrine de produtos, é um convite à valorização da identidade, da economia criativa e das pessoas que constroem o futuro de Sergipe com criatividade e propósito.

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, destaca que a participação reforça o compromisso da Agência em estimular o empreendedorismo local, reduzir barreiras burocráticas e valorizar o talento sergipano. “Acreditamos que a Economia Criativa é uma força transformadora capaz de gerar oportunidades, fortalecer identidades e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Apoiar iniciativas como essa é investir nas pessoas e nas ideias que constroem um Sergipe mais inovador, inclusivo e próspero”, afirma.

Exposição de moda autoral

Através da Exposição de Moda Autoral, a Desenvolve-SE apresentará a potência da moda autoral sergipana — uma expressão viva de identidade, criatividade e cultura local. A exposição reunirá nomes que representam a diversidade e a força criativa de Sergipe: Renda Irlandesa, Severinas, Raiar Brand, Oops, Negra Luz, Maria Joanna, Tecelagem Malhadinha, Lua em Leão, Casa Richeliê e Fijô Art em Couro.

As criações expostas na mostra revelarão a força desse ecossistema, traduzindo o diálogo entre tradição e contemporaneidade, unindo técnicas artesanais, referências regionais e experimentação estética. Cada peça reflete o olhar singular de quem cria, valorizando o fazer manual, a originalidade e a sustentabilidade.

A exposição também incluirá um desfile especial com as marcas participantes, celebrando a autenticidade e o talento dos criadores sergipanos.

Estalo Criativo

Além da exposição, a programação da Desenvolve-SE na Casacor Sergipe 2025 traz o Estalo Criativo. A primeira edição acontecerá no dia 7 de novembro. O bate-papo ‘Entre Linhas e Negócios: o valor da moda autoral’ reunirá a historiadora e empresária, Rafaela Castro (Severinas); a produtora cultural e designer de moda, Tatiane Costa (Negra Luz); e a estilista, designer de moda e produtora de eventos, Karinne Sá (Moda Senac). Juntas, elas conversarão sobre os desafios e conquistas do setor — da criação à consolidação de marcas no mercado.

Já no dia 11 de novembro, o encontro ‘O espaço que nos habita + vivência sensorial: o espaço pelos sentidos’ proporá uma reflexão sobre a influência da casa nos nossos hábitos e emoções. A conversa contará com o arquiteto e urbanista, Leonardo Maia; a especialista em ambientes e geobiologia da construção, Régia Prado; e arquiteta e urbanista com projetos de pesquisa em construção com terra e tecnologias sociais, Ana Clara Cardoso, sob mediação da arquiteta e terapeuta de ambientes, Louise Rosendo.

O último Estalo Criativo será no dia 13 de novembro, sob o tema ‘Design, identidade e território em criação’. O encontro terá a participação da arquiteta e designer de mobiliário, Giovanna Arruda; da artista visual e arquiteta, Thayana Santiago; e da arquiteta e designer sergipana, Bárbara Monteiro. A mediação será por conta da arquiteta e urbanista, e coordenadora do ProjetarSE, Shirley Dantas, para discutir como o design pode traduzir a memória e a estética local em experiências contemporâneas.

Foto: Erick O’Hara