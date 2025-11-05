Deso é a instituição mais premiada com o Selo Iniciativas Sustentáveis do TCE/SE

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) foi a grande destaque na primeira edição do Selo Iniciativas Sustentáveis, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). A empresa conquistou cinco reconhecimentos, tornando-se a instituição mais premiada do Estado na avaliação do tribunal.

A certificação homenageia órgãos e entidades que desenvolvem práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, estimulando a inovação, a responsabilidade social e a eficiência na gestão pública.

Entre os projetos da Deso premiados estão:

‘Livro, Liberdade para a Alma’, iniciativa cultural e social que valoriza o potencial humano e artístico de pessoas privadas de liberdade, com foco em reintegração social;

Locação de Usinas Fotovoltaicas, medida que promove a transição energética e a redução das emissões de carbono nas unidades operacionais da companhia;

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial da Obra do Piauitinga, projeto que assegura o acompanhamento social das comunidades afetadas pela construção do novo sistema adutor, com ênfase em diálogo e mitigação de impactos;

Educação ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), programa contínuo de formação e sensibilização de comunidades e escolas sobre o uso responsável da água e os princípios da sustentabilidade;

‘Deso + Verde’, ação voltada à arborização urbana e à doação de mudas nativas, estimulando a recuperação de áreas degradadas e o engajamento comunitário.

Ao receber cinco selos, a Deso reafirma seu protagonismo como empresa pública comprometida com a sustentabilidade e a inovação. O resultado reflete um conjunto de políticas institucionais voltadas à gestão consciente dos recursos naturais e à valorização social das suas ações.

Para o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes, o reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe reforça a diretriz que norteia toda a atuação da nova Deso: a sustentabilidade ambiental. “Esses selos traduzem o esforço de uma companhia que entende a sustentabilidade não como um discurso, mas como um eixo estratégico de trabalho. Cada projeto premiado nasce do compromisso em fazer mais e melhor para Sergipe”, destacou.

O programa do TCE/SE foi estruturado para identificar e premiar práticas de destaque nas áreas ambiental, social e de governança, alinhadas à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Os projetos inscritos foram avaliados por uma comissão técnica que considerou critérios de relevância social, inovação, resultados e possibilidade de replicação em outras instituições públicas.

