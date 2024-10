Deso figura entre principais empresas de saneamento do NE em ranking do Valor Econômico

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) é a sexta maior empresa do ramo de água, saneamento e serviços ambientais, em receita líquida, da região Nordeste, segundo a edição de 2024 do anuário Valor 1000, realizado pelo veículo Valor Econômico. O ranking reúne as principais mil empresas do Brasil de 28 setores diferentes, e as classifica de acordo com a receita líquida registrada em 2023.

A nível nacional, a Deso ocupa a 25ª colocação entre todas as empresas da área. Além disso, a corporação subiu 18 posições no quadro geral do ranking, em relação à edição do ano passado do anuário. A empresa saiu de 984ª para 966ª colocada. “Isso é reflexo do empenho, dedicação e trabalho intenso realizado diariamente pelos colaboradores da companhia, que tem objetivo máximo de garantir água potável e esgotamento sanitário para todos em Sergipe. É resultado do nosso compromisso com a qualidade de vida, sustentabilidade socioambiental e zelo com os recursos da empresa”, afirmou o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes Paul.

O diretor comercial da corporação, João Quintiliano da Fonseca Neto, ressaltou a posição de destaque da empresa entre as entidades estaduais de saneamento do Nordeste, mesmo sendo Sergipe o menor estado de toda a federação. “Esses dados referentes à viabilidade econômica da empresa realmente aumentam o valor percebido pelos clientes e pela sociedade. Também temos foco no âmbito da responsabilidade socioambiental, que promove melhorias nas condições sanitárias dos ambientes urbano e natural”, afirmou.

Lucro líquido

Em 2023, o lucro líquido da Deso chegou a aproximadamente R$ 46 milhões, o mais alto registrado pela corporação nos últimos 13 anos. Conforme a diretoria executiva da companhia, o valor alcançado é fruto de investimentos que promoveram melhorias significativas na cobertura hídrica e sanitária do estado, além de controlar gastos com objetivo de aprimorar os serviços oferecidos aos clientes.

