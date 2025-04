Deso garante qualidade na gestão de processos internos e aprimora serviços a sergipanos

Com o objetivo tornar os serviços à população mais ágeis e eficazes, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) conta com um setor responsável por garantir a qualidade na gestão de processos internos: a Assessoria de Gestão da Qualidade (ASGQ). Para isso, a unidade promove a padronização, certificação e melhoria contínua das operações da empresa.

A ASGQ trabalha em colaboração com diversos outros setores da corporação, funciona como interface na estruturação de processos e viabiliza a integração e alinhamento organizacional. O efeito direto é o impulsionamento da eficiência geral da Deso, o que proporciona maior produtividade e organização interna. E isso se reflete diretamente na otimização de procedimentos e na qualidade do atendimento aos sergipanos.

As ações da assessoria envolvem a estruturação, melhoria e otimização de processos por meio do Modelo de Excelência de Gestão do Saneamento Ambiental (Megsa), proposto pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). As atividades também incluem gestão de certificações, que visa assegurar que processos e práticas atendam a padrões específicos de qualidade e sustentabilidade.

“A ASGQ tem desempenhado papel crucial ao manter a constância de propósito e a excelência em gestão ao longo de 16 anos consecutivos no Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), principal premiação do segmento no Brasil, dez anos no Prêmio Chico Mendes e três anos no Movimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Isso consolida o reconhecimento nacional e internacional da Deso”, destacou a assessora da ASGQ da corporação, Isabel Cristina Pereira Alves.

Premiações

Só no PNQS, a companhia conquistou 18 troféus e mais de 20 reconhecimentos enquanto finalista pela plataforma, considerada o ‘Oscar do saneamento’. Em 2024, quatro projetos ambientais e sociais da empresa receberam o Selo ODS pelo Movimento ODS Sergipe, que desde 2020 ratifica a importância da atuação da empresa voltada à sustentabilidade ambiental e à responsabilidade social.

