Deso leva atendimento aos moradores de bairro em Nossa Senhora da Glória

Com o propósito de facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos em suas lojas físicas, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) levou os serviços de atendimento ao bairro Joviano Barbosa, no município de Nossa Senhora da Glória. Pedido de ligação nova de água, religação, consultas e negociação de débitos, transferência de titularidade e cadastro nos programas Tarifa Social e Baixa Renda, foram algumas das opções que os moradores tiveram o acesso facilitado.

Para o gerente comercial da Regional Sertão, José Edson Nunes Portela, a presença da Deso contribui para que a empresa possa levar os serviços às mais diversas localidades de Nossa Senhora da Glória, o que permite atender as famílias carentes do município. “A companhia está presente em diversas comunidades da cidade e do interior do município, conhecendo realidades distintas, e, levando informações e orientações acerca dos nossos programas sociais, a exemplo do Tarifa Social e Baixa Renda, entre outros serviços oferecidos pela empresa, que desloca a equipe até esses locais para atender a população in loco, demonstrando assim, o compromisso social com a população sergipana”, detalhou.

De acordo com a assistente de gestão administrativa da Gerência Comercial Regional Sertão, Edivânia Silva, a procura maior durante esses atendimentos tem sido o programa Tarifa Social, apesar de a empresa ofertar um leque de serviços à população. “O nosso ‘carro-chefe’ nesses atendimentos tem sido o Tarifa Social, mas também temos outros serviços que estão à disposição da população. Estamos distribuindo água e fazendo panfletagem sobre os serviços ofertados e os benefícios sociais que a Deso oferece. Essa ação é uma forma de abraçar o cliente, e de atender às necessidades sem que ele perca tempo, indo até a loja física da companhia”, pontuou.

População beneficiada

Entre os serviços ofertados pela Deso durante a ação estão o cadastro nos programas Tarifa Social – que concede 50% de desconto na conta de água para família cadastradas no CadÚnico -, e Baixa Renda – que concede o desconto de até 70% na taxa de ligação de água, voltados a famílias em vulnerabilidade social ou que estejam cadastradas nos programas sociais do Governo Federal.

“A adesão é bastante favorável, as pessoas procuram os serviços, porque é um benefício que só vem para ajudar na complementação da renda dessas famílias, uma vez que a maioria dos clientes estão com a renda comprometida, o Tarifa Social é uma excelente ajuda”, destacou Edivânia.

A lavradora Lucimara Oliveira Santana ressaltou a importância da companhia levar os serviços para o município. “A Deso está de parabéns, é uma iniciativa louvável que facilita a vida das pessoas, que muitas vezes não tem tempo por conta da correria do dia a dia, mas hoje tem a possibilidade de ser atendido do lado de casa, ou seja, a empresa está vindo até a população. O programa Tarifa Social, no qual fui contemplada, vai ajudar bastante em minhas economias, possibilitará o gasto com outras prioridades”, comentou.