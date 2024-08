Deso participa da 5ª Festa Literária na cidade de Nossa Senhora da Glória

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) marcou presença na 5º Festa Literária de Glória (Flig), realizada pela Academia Gloriense de Letras (AGL) entre os dias 27 e 29 de agosto, no município de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano. A empresa participou por meio do programa Livro Liberdade para a Alma, que foi destaque na edição deste ano do encontro. Ao todo foram 500 livros doados e 23 recebidos em doação para serem repassados a outras pessoas. O evento teve como tema ‘Abra um livro e crie asas’, com apresentações culturais, contação de histórias, concurso de cosplay, exposições, feira de livros, oficinas, palestras, rodas de conversas, entre outros.

“O programa Livro Liberdade para a Alma completa sete anos em 2024 e está sendo abençoado. Fiquei maravilhada com o quanto o público da Flig é diferenciado”, expressou a idealizadora e guardiã do projeto, Cristina Santana, que está na Gerência de Pesquisa e Exploração de Mananciais Subterrâneos (GPMS), ligada à Diretoria de Operação e Manutenção (DOM).

Ela destacou a grandiosidade da estrutura da Festa Literária e a dimensão da importância do programa Livro Liberdade para a Alma. “A Flig é maravilhosa. Diversos escritores estiveram em nosso estande em busca de títulos de autores sergipanos, professores foram pegar livros para poder fazer contação de história com os próprios alunos. Eu fiquei encantada com o público, e a cada evento que participo é uma surpresa, é um novo público e eu vejo quanto o programa está crescendo. Fico muito feliz”, completou.

Para o técnico em edificações e membro fundador da Academia Gloriense de Letras (AGL), Edson Magalhães Bastos Júnior, que também é colaborador da Deso, existe uma convergência muito grande entre a festa literária e o projeto Livro Liberdade para a Alma. “A Academia Gloriense de Letras fomentou esse movimento das letras no sertão, ele surgiu para incentivar a leitura e a escrita. Esse evento serve para estimular e encorajar as pessoas a se tornarem leitores e escritores melhores. Qual o paralelo com o projeto Livro Liberdade para a Alma? Esse já é um projeto antigo, com solidez na Deso, e tem exatamente o mesmo objetivo: o incentivo à leitura, que promove a escrita . É muito gratificante poder contar com a presença da Deso na 5ª edição da nossa festa literária”, afirmou.

Educação ambiental

Além da doação de livros, a Deso também esteve presente com ações educativas voltadas à conscientização ambiental, com diversas maquetes que explicam o ciclo da água, jogos interativos, informações a partir da conta de água, da tarifa social e brincadeiras que demonstram a importância da coleta seletiva.

De acordo o coordenador de Educação Ambiental da Deso, José Jorge Silva Santos, a intenção é levar um pouco do olhar socioambiental da empresa para ser apresentado à sociedade sergipana. “Não poderíamos deixar de fora as práticas de educação ambiental, que nós levamos para esse evento. A nossa missão é mostrar que a Deso é uma empresa parceira, que se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida da população”, frisou.

A servidora pública Vanete Satira de Souza elogiou a iniciativa da companhia em promover ações que contribuam com o meio ambiente. “Vim até a Flig para visitar os estandes, conhecer as obras literárias, mas o estande da Deso me chamou atenção. A empresa está de parabéns pela iniciativa de promover a doação de mudas e de expor para a sociedade diversas atividades educativas voltadas ao cuidado com a natureza. A empresa, verdadeiramente, está no caminho certo”, disse.

Programa Livro Liberdade para a Alma

O programa Livro, Liberdade para a Alma foi criado pela Deso com a proposta de incentivar a leitura e a promoção do acesso da população aos livros. A iniciativa recebe doações de diversos gêneros literários e faz o repasse para a população e instituições.