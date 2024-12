Deso promove ação voltada ao programa Tarifa Social em Malhador

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou atendimento móvel no município de Malhador, agreste sergipano, voltado ao programa Tarifa Social, que concede desconto de até 50% no valor da tarifa de água para a população de baixa renda. A ação teve como propósito o cadastro de usuários do município que se enquadrem no benefício.

De acordo com a assistente social da Deso, Aline de Jesus Lima, a iniciativa foi fundamental para sanar algumas dúvidas da população. “Essa é uma oportunidade para que possamos esclarecer quais são os critérios e os procedimentos para solicitar o benefício. Temos esclarecido que em qualquer loja de atendimento é possível solicitar, e inclusive na internet, por meio da Agência Virtual, no site da Deso. A expectativa tem sido de um atendimento abrangente, estamos contentes com a procura da população”, frisou.

A coordenadora da loja da Deso em Malhador, Maria Josivânia de Couto Melo, destacou o engajamento da população com a iniciativa da Deso. “Estamos satisfeitos com a procura da população. Esse é um benefício que vai diminuir o valor da conta de água e ajudar no orçamento das famílias de baixa renda”, pontuou.

População

O programa Tarifa Social é uma iniciativa da Deso que concede desconto na conta de água para pessoas de baixa renda, atendendo alguns critérios como: renda per capita de até 1/4 do salário-mínimo, estar cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, entre outros.

Para a lavradora Leidiane Moraes Santos, o atendimento foi impecável. “Essa ação é muito importante. Os funcionários da Deso nos receberam muito bem, com muita educação e paciência, explicando tudo direitinho. Muito bom, gostei demais!”, elogiou.

Na visão da agricultora Givanilda Benan Ribeiro, o ‘Tarifa Social’ é muito importante para as famílias de baixa renda. “Nos dias atuais, as coisas são muito difíceis, e todo benefício é viável. Eu e meu marido somos trabalhadores rurais, ele adoeceu e está acamado e essa ajuda chega em um momento de necessidade. O atendimento foi bom, bem organizado e rápido”, exaltou.

Assim como elas, a lavradora Larissa Larine de Santana parabeniza a Deso pela ação. “Gostei bastante dessa iniciativa. Foi tudo tranquilo, o pessoal super educado. Nós que temos baixa renda sofremos para pagar e esse benefício vem para nos ajudar nas contas de casa”, afirmou.

Foto ascom Deso