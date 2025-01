DESO RECEBE DIRETORES E REPRESENTANTES DA IGUÁ PARA DISCUTIR PRIMEIROS PASSOS DA TRANSIÇÃO EM SERGIPE

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) recebeu nesta terça-feira (07) diretores e representantes da Iguá Saneamento na unidade sede da empresa, em Aracaju. A reunião técnica teve o objetivo de discutir os primeiros passos da transferência de serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário à empresa concessionária, nos 74 dos 75 municípios sergipanos. O processo acontecerá dentro de um prazo de seis meses.

No encontro, que contou com a participação de membros da diretoria e quadros técnicos e administrativos da Deso, foram discutidos temas prioritários à operação assistida, como o plano de transição, a padronização de procedimentos e as metas a serem atingidas. O alinhamento visa garantir serviços e atendimento eficientes e de qualidade à população.

“Estamos iniciando uma nova fase para o saneamento em Sergipe. Essa colaboração com a Iguá, iniciada hoje e que se estenderá pelos próximos meses, nos permite somar esforços e investir em soluções inovadoras para enfrentar os desafios do setor. A Deso, em sua nova fase, reafirma seu compromisso com a modernização do saneamento no estado, prometendo transformações positivas para o futuro das comunidades atendidas”, destacou o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes Paul.

Encaminhamentos

Na reunião, foi estabelecida a criação de dois grupos de trabalho: um voltado à área operacional, e outro à comercial. Cada um irá se aprofundar nas tarefas requeridas para a transição, cujo prazo teve início na última segunda-feira, 6, durante os próximos meses. Também foram ressaltadas as responsabilidades das partes envolvidas. “Foi destacada a total transparência e cooperação entre os times Deso e Iguá durante o período de transição”, detalhou o superintendente de Expansão da Deso, José Gabriel Almeida Campos.

Concessão parcial

As atividades de abastecimento de água e esgotamento da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (Maes) foram leiloadas na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, em setembro de 2024. A Iguá Saneamento foi a empresa vencedora, sendo a responsável por administrar os serviços pelos próximos 35 anos. A outorga foi de R$ 4.536.936.990,00, com ágio de 122,63%. A previsão de investimentos é de mais de R$ 6 bilhões, sendo estimada a criação de 20 mil empregos diretos e indiretos.

A concessão parcial tem o intuito de promover a universalização do abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em Sergipe, conforme determina o Novo Marco do Saneamento. A legislação federal estabelece que a marca deve ser alcançada até 31 de dezembro de 2033, quando o acesso à água potável deve ser universalizado a 99% da população, e a universalização do esgotamento sanitário precisa chegar a 90% dos habitantes.

Foto: Ascom Deso