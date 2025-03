DESO RECEBE INSS PARA ESCLARECER DÚVIDAS E OFERECER INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A COLABORADORES

Nesta sexta-feira, 28, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) recebeu o coordenador do Programa de Educação Previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Nordeste, Márcio Lima, para esclarecer dúvidas e oferecer informações previdenciárias aos colaboradores da empresa. A atividade, que consistiu em um atendimento personalizado, didático e explicativo, ocorreu no auditório central da unidade sede da Deso, em Aracaju.

Na oportunidade, os funcionários da companhia puderam conhecer em detalhes benefícios, direitos e deveres relacionados ao regime geral da previdência social, além de receberem orientações técnicas. A gerente de Gestão de Pessoas (GGPE) da Deso, Carine Leão Santana, destacou a importância da iniciativa para os empregados da corporação. “Sabemos que muitos não têm facilidade de fazer consultas através do aplicativo ou até mesmo buscar o INSS. Trouxemos esse atendimento com agendamento e análise caso a caso. A adesão foi muito alta, e já estamos planejando uma segunda visita”, afirmou ela.

Representante do INSS, Márcio Lima ressaltou o papel educativo e informativo da ação. “Não é só olhar a aposentadoria: observamos se o empregado já tem algum direito adquirido; e no caso dos aposentados, se tem direito a uma revisão salarial. Trazemos para o cidadão a oportunidade de ele ser autônomo e ingerir sua vida previdenciária. Tudo isso é feito em uma perspectiva pedagógica e didática, para que ele entenda todo o processo que ocorre dentro do INSS”, explicou Márcio.

A atividade foi promovida pela Deso, por meio da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), em parceria com a Associação dos Empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Assec). Ela é parte dos esforços para impulsionar o diálogo com instituições e entidades públicas, a fim de oferecer benefícios em forma de ações aos quadros da empresa.

Foto ascom Deso