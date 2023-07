Destacando-se nos primeiros meses de mandato, Neto é o melhor para São Cristóvão

Primeiros seis meses de mandato Neto Batalha já somaram ao menos 14 indicações que beneficiam São Cristóvão

O Deputado Estadual Neto Batalha, que também já atuou como vereador por São Cristóvão, tem sido um protagonista atuante e comprometido com o município durante seu mandato. Nos primeiros 6 meses de sua gestão na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), ele demonstrou uma dedicação notável ao apresentar diversos projetos importantes para o desenvolvimento do estado.

Durante sua trajetória como vereador, Neto já demonstrava um compromisso inegável com a população de São Cristóvão. E ao assumir o cargo de deputado estadual, sua atuação proativa não diminuiu. Pelo contrário, ele se empenhou ainda mais para fazer a diferença na região.

Uma das marcas dos seis primeiros meses do seu mandato de Neto Batalha é a apresentação de pelo menos 14 indicações que visam beneficiar diretamente o município. Entre elas, destaca-se a indicação que busca a declaração do patrimônio histórico cultural e material do estado para a Bica dos Pintos e o atracadouro do catamarã, locais emblemáticos de São Cristóvão. Essa medida visa preservar e valorizar o rico patrimônio cultural da região.

Outras iniciativas importantes propostas pelo deputado incluem a criação de um restaurante popular, proporcionando uma alimentação acessível e de qualidade à população, além da construção de uma sede própria para o Colégio Estadual Deputado Elísio Caramelo, buscando melhorar as condições de ensino e aprendizado dos estudantes.

Neto Batalha também se mostrou preocupado com a segurança da região, ao lutar pela reativação do posto policial da rodovia João Bebê Água, uma medida essencial para o combate à criminalidade e garantia da tranquilidade dos moradores e visitantes.

Visando o desenvolvimento do turismo local, o deputado propôs a disponibilização de guias turísticos bilíngues na Praça São Francisco e outras ações que têm o potencial de impulsionar a economia e fomentar a cultura da cidade.

Para a população de São Cristóvão, ter um representante atuante na Alese é de suma importância, e Neto Batalha tem sido um exemplo de dedicação e compromisso. trabalho incansável em prol do município tem gerado resultados positivos e benefícios que já estão sendo sentidos pela comunidade.

“É fundamental ter alguém na Assembleia Legislativa que entenda e defenda os interesses de São Cristóvão. O Deputado Neto Batalha tem sido incansável em suas ações e propostas para o desenvolvimento do município.

Com sua atuação exemplar e o comprometimento visível em cada ação, Neto Batalha é uma figura que tem levado o nome de São Cristóvão a novos patamares. O deputado estadual tem se destacado por suas iniciativas e esforços em beneficiar a comunidade local em diversos âmbitos, tornando-se uma referência na política sergipana.

Com tantas realizações e projetos em prol do município, é inegável que o Deputado Neto Batalha é uma das principais vozes que lutam pelo desenvolvimento e bem-estar de São Cristóvão. Seu trabalho dedicado e o amor pela cidade são fundamentais para o progresso contínuo do município, consolidando-o como um líder exemplar e inspirador para a população.

Foto assessoria

Por Nelio Miguel Jr