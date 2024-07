DETENTO É ENCONTRADO MORTO APÓS HORÁRIO DE VISITAS DO COMPAJAF, NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

Um detento de 41 anos foi encontrado morto na tarde da última terça-feira (09), após o horário de visitas, nas dependências do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no bairro Santa Maria, em Aracaju.

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) informou através de nota, que o homem cumpria pena pelos crimes de homicídio simples e qualificado, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. “De acordo com a direção, o fato ocorreu após o término do horário de visitas que ocorria na unidade prisional, momento em que, após a contagem dos custodiados, foi percebida a ausência da vítima. Prontamente, as equipes realizaram buscas, encontrando o homem no interior de um banheiro localizado dentro da área de visita do Complexo”, diz a nota do órgão.

Ainda segundo a Sejuc, equipes de saúde da unidade prisional estiveram no local e comprovaram o óbito.

O Instituto de Criminalística realizou perícia técnica e o IML recolheu o corpo.

A policia civil vai investigar o caso.

Foto: Sérgio Henrique/Sindppen