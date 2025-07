DHPP divulga imagens de suspeito de homicídio registrado em Socorro

A Polícia Civil, a partir do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), divulgou nesta segunda-feira, 21, imagens do suspeito do homicídio cometido contra a vítima Emerson John dos Santos, em 03 de junho de 2025, no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, na ocasião no crime, ocorrido no conjunto Maria do Carmo, a vítima recebeu vários golpes de arma branca, sendo encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde foi a óbito dias depois.

Imagens levantadas pelo DHPP mostram o suspeito do delito trajando casaco com capuz, na cor preta, e aparentemente fazendo uso de óculos de grau. No vídeo, o homem está acompanhado de uma mulher, vestida com agasalho na cor rosa.

Informações sobre a identificação e localização do suspeito podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). A identidade do denunciante será preservada.

Fonte SSP