Dia 10 tem ato ‘Sem anistia para golpistas, Bolsonaro na cadeia’

Sem anistia para golpistas, Bolsonaro na cadeia é o tema central do dia nacional de luta em defesa da democracia que será na próxima terça, dia 10 de dezembro, em todas as capitais e várias cidades do Brasil.

Em Aracaju, a concentração do ato será na Praça General Valadão, às 14hs. O dia de luta está sendo construído por todas as centrais sindicais, coletivos e movimentos sociais. Toda a população deve participar deste protesto em defesa da democracia e por:

*Bolsonaro na Cadeia,

*Sem anistia para golpistas,

*Fim da escala 6×1, redução da jornada sem redução de salários,

*Não à privatização da Água. Deso para o povo e devolução do confisco dos servidores estaduais aposentados,

*Solidariedade ao Magistério Sergipano, ao SINTESE e ao professor Roberto Silva,

*Contra a violência e o extermínio das Mulheres, do Povo Preto e da Comunidade LGBT,

*Mais e melhores salários e direitos. Políticas públicas e desenvolvimento para o povo trabalhador,

*Taxação de Super ricos,

*Redução da Taxa de Juros,

*Fim da carestia. Moradia, emprego e renda para quem precisa.

A data 10 de dezembro também é Dia dos Direitos Humanos, o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Roberto Silva, convoca todas as trabalhadoras e trabalhadores a participar do protesto.

Por Iracema Corso