Dia 19: Central Única dos Trabalhadores vai discutir Rede de Economia Solidária de Sergipe e Encontro do Banco Palmas

Pelo fortalecimento da economia solidária, associações de Sergipe participaram do Encontro do Banco Palmas, realizado no município de Palmas, em Fortaleza, pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários, de 26 a 29 de abril. A atividade comemorou 25 anos de existência do Banco Palmas que impulsiona a economia solidária na Região Nordeste.

A Associação de Mulheres e Homens Pescadores de Nossa Senhora Aparecida do Povoado Serrão (Ilha das Flores), filiada à Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), participou do encontro representada pela presidenta Zilda Souza. “O trabalho de base das associações depende destes momentos de formação e as mulheres da nossa associação precisam se inserir na economia solidária. Um curso não basta, precisamos fazer uma formação de base completa”, explicou Zilda Souza.

Militante social da Economia Solidária, membro da ANA (Associação Nacional de Agroecologia), Divaneide Sousa também se somou à delegação de Sergipe e participou da atividade representando a Associação São Francisco Vivo. Além dela, a Associação de Trabalhadores e Agricultores Rurais de Pinhão esteve presente no encontro representada por Manoel Messias Calazans de Oliveira.

Segundo Zilda Souza, na próxima sexta-feira, dia 19 de Maio, às 9hs, haverá uma reunião na sede da CUT Sergipe para fazer a avaliação do encontro e planejar ações futuras de formação de base para as mulheres e homens filiados às associações.

“Vamos avaliar este encontro de Fortaleza e precisamos construir em Sergipe uma Rede de Formação de Base da Economia Solidária. Muitas formações ficaram suspensas diante da pandemia, mas agora é urgente retomar a formação dos movimentos populares e compartilhar o conhecimento. Neste encontro compartilhamos nossas experiências, falamos das nossas dificuldades, das nossas dores, participamos de várias rodas de conversa com lideranças de Brasília, e agora queremos fazer acontecer a Economia Solidária em Sergipe. Tivemos um Governo que não apostava no social e a nossa rede se desmantetou. Precisamos reativar a economia solidária em Sergipe”, reforçou Zilda Souza.

Foto assessoria

Por Iracema Corso