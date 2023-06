Dia 19 tem audiência sobre Transporte. Simetafre convida moto-taxistas para participar

Transporte Público é o tema da audiência pública que acontecerá na Câmara de Vereadores de Aracaju na segunda-feira, dia 19 de junho, às 9hs da manhã. A audiência é de autoria da vereadora Sônia Meire (Psol) e atende também a uma necessidade do Sindicato do Moto-Taxistas, Moto-Frete e Moto-Entrega de Aracaju (Simetrafe), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE).

O presidente do Simetafre, Guimarães Monteiro Neto, recebeu o convite de Ricardo Vasconcelos (Rede), presidente da Câmara Municipal de Aracaju, para participar da audiência e deseja que os moto-taxistas, moto-frete e moto-entrega que tiverem condições de acompanhar o debate compareçam na audiência pública na segunda de manhã.

“A falta de legalização impede a aplicação de uma tabela de preços justa junto à SMTT, além de provocar uma situação de insegurança para motoqueiros e passageiros. Esperamos que o Sindicato de Taxistas, o Sindicato dos Metroviários e toda a população participem, porque o transporte é um assunto fundamental”, reforçou o presidente do Simetafre.

Segundo Guimarães, a Lei Municipal 4.831/2016 do moto-frete é descumprida em Aracaju, assim como a lei federal 12.009/2009. “Queremos que os trabalhadores com moto sejam reconhecidos e possam até ter uma linha de crédito para renovar a frota de moto com o mesmo desconto que tem os taxistas”, declarou o presidente do Simetafre.

Guimarães conta que Aracaju possui algo em torno de 22 empresas, algumas com mais de 12 anos de funcionamento, mas o sistema de Moto-Taxi não é legalizado.

Por Iracema Corso