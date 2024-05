Dia das mães: vereadora Emília Corrêa homenageia aracajuanas

Celebrado no próximo domingo, o Dia das Mães foi destaque na fala da vereadora Emília Corrêa(PL), que, aproveitou seu discurso, no legislativo municipal para prestar homenagem às aracajuanas. Citando exemplos de mães solos, a parlamentar definiu a maternidade como um dom divino e sinônimo de amor.

“Essas mães enfrentam ainda mais barreiras diariamente para cuidar da criação, saúde e educação dos seus filhos. Sem esperar nada em troca. Muitas vezes, deixando a sua própria de lado, mas carregando um amor incondicional. Essas mulheres determinadas, provedoras dos seus lares, inúmeras vezes precisam recorrer à defensoria para que seus filhos tenham o que lhe é de direito. Não desistem nunca. A todas vocês, mães, meu respeito”, enfatizou.

Em tom emocionado, a vereadora também falou do legado deixado por sua mãe, Orlette Corrêa, e sua avó Pureza. “Não poderia deixar de citar meus laços. Sempre me emociono. Elas foram minha maior referência de vida. Minha mãe era o exemplo de fé e de ser humano, assim como minha avó, que também era cristã. Foi ela a responsável por me conduzir à igreja, me ensinar a amar ao próximo, falar sempre a verdade e respeitar a todos sem distinção. Levarei seus princípios até o meu último dia de vida.

Minha filha amada Lara, quem me presenteou com a joia mais linda, você tem demonstrado ser uma mãezona. Parabéns a todas nós por este compromisso eterno”, declarou.

Por Camila Sousa – Ascom/EC

Foto Gilton Rosas