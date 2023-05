Dia do Gari é destacado pela deputada estadual Carminha Paiva na Alese

O Dia do Gari, celebrado nesta terça-feira (16), foi destacado na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe, pela deputada Carminha Paiva (Republicanos).

“Faço uma homenagem a esses profissionais que são responsáveis pela limpeza e pela manutenção da higiene nas cidades. A data é um reconhecimento ao trabalho dos garis, que muitas vezes são ignorados, mas que são essenciais para manter as ruas e calçadas limpas e seguras para a população”, ressalta.

Carminha Paiva disse ainda que os garis trabalham muitas vezes em condições difíceis. “Eles enfrentam sol forte, chuva e sujeira, no entanto, mesmo com todas essas dificuldades, fazem seu trabalho com dedicação e comprometimento, garantindo uma melhor qualidade de vida para todos. Por isso, o Dia do Gari é uma oportunidade para agradecer a esses profissionais e reconhecer a importância do trabalho que realizam diariamente. é importante lembrarmos que a limpeza e a higiene das cidades são responsabilidades de todos nós e que devemos colaborar para deixarmos os espaços públicos sempre limpos”, entende.

Assistentes Sociais

A deputada também ressaltou o Dia da Assistente Social comemorado na última segunda-feira (15).

“Esta data é uma oportunidade para se reconhecer a importância deste profissional na sociedade, que tem como principal objetivo promover a igualdade social e a garantia de direitos às pessoas. Sou assistente social de formação; o assistente social atua em diversos setores, desde o governo, passando por empresas privadas, organizações não-governamentais e instituições de ensino, saúde e segurança social. O trabalho da nossa categoria envolve a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, a luta contra a exclusão social e a promoção da igualdade de oportunidades para que todos possam ter uma vida digna”, ressalta, lembrando que recentemente esteve ao lado da categoria propondo o diálogo com o Governo do Estado na discussão do projeto de lei 111/2023, que instituiu o programa “Acolher” na rede estadual de educação.

“Tenho colocado meu mandato à disposição dos meus colegas porque sei da importância de termos um assistente social ocupando uma cadeira na Alese para lutar pelas nossas pautas, e por isso estou disponível para somar”, enfatiza, acrescentando que, quando esteve como secretária da Assistência Social (SMAS) em Nossa Senhora do Socorro, lutou pela valorização dos servidores, criou a lei do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e se destacou por toda atuação na garantia de direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza