Dia do Gestor Governamental: conheça a carreira

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, é celebrado o Dia do Gestor Governamental. A data é uma oportunidade para reconhecer e homenagear aqueles que trabalham pelo bem coletivo e pela melhoria dos serviços públicos. Mas você sabe o que faz um Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)?

A carreira foi criada em nível federal no ano de 1986 e chegou ao estado de Sergipe nos anos 2000, para dotar a administração pública de servidores concursados com sólida formação acadêmica e experiência profissional. Atualmente, Sergipe conta com 75 cargos de EPPGG, distribuídos em 20 órgãos da administração pública estadual.

Para a presidente do Sindicato dos Integrantes da Carreira de Gestão Pública do Estado de Sergipe (Singeps), Adelaide Monteiro, o Gestor Governamental é um dos pilares invisíveis que mantêm a máquina pública em pleno funcionamento. Esse servidor dedica-se a gerir recursos e serviços públicos, sempre com o objetivo de elevar a eficiência na administração pública.

“A carreira de gestor governamental faz parte das chamadas carreiras típicas de Estado. Somos um grupo de executivos públicos profissionais com atribuições focadas na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, além do exercício de atividades de direção e assessoramento nos escalões superiores da administração pública”, explica.

Este ano, a carreira teve atuação de destaque na mesa de negociações com o Governo do Estado de Sergipe. Pela primeira vez, gestores governamentais do Singeps estiveram em uma mesa direta para falar sobre as demandas da carreira.

“Entre as conquistas, conseguimos a reestruturação da nossa carreira, com a definição de novos avanços salariais e das áreas típicas de atuação dos EPPGGs. Além disso, tivemos a aprovação de um novo concurso público para gestores, o que fortalece ainda mais a nossa carreira. Outro marco importante foi o lançamento do nosso site, que trouxe maior visibilidade e transparência à profissão. Estamos também avançando na ampliação do nosso clube de benefícios, oferecendo ainda mais vantagens aos nossos membros”, pontuou a presidente do Singeps Adelaide Monteiro, a primeira mulher a ocupar o cargo.

Novo concurso

Em breve, será anunciado um novo edital para concurso para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do estado.

“Em relação ao status do concurso, já foi formada a Comissão Organizadora, que está em fase de contratação da banca examinadora. Acredito que, em breve, será anunciada a banca selecionada, e tornaremos essa informação pública”, declarou Adelaide Monteiro.

Sobre a data

O Dia do Gestor Governamental é celebrado em Sergipe no dia 30 de agosto, data em que a primeira turma de aprovados no concurso público tomou posse nos cargos. A data foi oficialmente instituída no Calendário Oficial de Eventos do Estado por meio do Projeto Lei 206/2022, de autoria do então deputado estadual e atual vice-governador, Zezinho Sobral.

A lei estabelece que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado possam realizar atividades para homenagear os gestores governamentais que se destacaram no exercício de suas atividades durante o ano, bem como promover ações que fomentem o debate sobre a melhoria da gestão pública no âmbito estadual.

