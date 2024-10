Dia do Professor: Linda inicia debate sobre ilegalidade de paralisações da categoria

O Dia dos Professores, comemorado nesta terça-feira (15), foi tema de discurso na Sessão Plenária de hoje pela deputada Linda Brasil (PSOL), que ressaltou a deliberação em assembleia geral da categoria para a realização de um ato no Calçadão da Rua João Pessoa (Centro de Aracaju), um que vai acontecer amanhã (16) no interior e uma caminhada no próximo dia 17, iniciando no Parque da Sementeira e finalizando no Palácio dos Despachos. A parlamentar lamentou que as paralisações da categoria tenham sido decretadas ilegais.

“Infelizmente as paralisações dos professores e das professoras foi decretada ilegal com a justificativa da realização do Enem que será realizado em novembro; mas quando é para investir em festas como o Pré-Caju, pode. Por que o estado não investe na educação para que os alunos da rede pública tenham um desempenho melhor no Enem? Infelizmente quando é para retirar direitos e impedir manifestações que são legais, o estado desrespeita uma categoria tão importante. De acordo com a Constituição, todos nós trabalhadores podemos nos manifestar e nos organizar coletivamente para fazer paralisações. Todas as conquistas trabalhistas foram por meio dessas manifestações”, observa.

Linda Brasil enfatizou saber da importância dos professores e por isso se solidariza com a categoria. “Quero demonstrar toda a minha solidariedade nesse dia especial para as professoras e professores. Como professora eu fico feliz em comemorar a data, mas triste por ter um governador que desrespeita essa categoria. Sabemos da importância das professoras e dos professores para a nossa educação pública, que trabalham em tripla jornada, tendo de fazer os planos de aula em casa, tendo de cuidar da família e infelizmente a gente escuta um governador dizer que não vê a categoria trabalhando. Isso é muito grave. Todo o meu respeito e solidariedade às professoras e professores”, ressalta exibindo um vídeo em homenagem à classe e anunciando que na próxima segunda-feira (21), será realizada uma Sessão Especial no plenário da Alese em comemoração ao Dia do Professor.

Apelo

Também na tribuna, o deputado Luiz Fonseca (PP), exibiu um vídeo do secretário de estado da Educação, e vice-governador Zezinho Sobral, fazendo um apelo ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Sergipe (Sintese), além de um balanço das ações desenvolvidas.

“A decretação de mais uma paralisação é absolutamente desproposital, principalmente agora que nós estamos no 2º semestre, nos aproximando do Enem e das avaliações que fazemos na própria rede para melhorar a qualidade do ensino. De terça à quinta, prejudica a semana inteira. Tivemos uma reunião no dia 22 de setembro com o sindicato, acordamos diversos temas, apresentamos algumas situações no que se refere a uma pequena correção de tabela e à questão do concurso, mas nada disso adiantou e nada mudou desde o acordo feito em janeiro de 2024. Estamos divulgando a tabela que já é lei, de janeiro de 2025, quando o professor inicia na rede estadual a partir de 5 mil 780 reais e vai até o final de carreira a 11 mil reais; professor de tempo integral é a partir de 9 mil reais. Essa é uma realidade no Brasil em que somos o 10º estado em remuneração”, observa o secretário no vídeo.

“Está aí um apelo do secretário de educação para que o Sintese para que reavalie essa paralisação para que não prejudique os alunos da rede pública estadual num período tão importante. Estamos no final do ano letivo e próximo às provas do Enem”, reitera o deputado Luiz Fonseca.

Carreira destravada

Em aparte, o deputado Jorginho Araujo parabenizou as professoras e professores pela data comemorativa e lamentou a continuidade das paralisações por parte do Sintese.

“A gente parabeniza e ressalta a importância de todos os professores e professoras das redes públicas e particular. Não tenho dúvidas que a grande maioria da classe dos professores não concorda com a forma como vêm sendo conduzidas as reivindicações por parte do sindicato que diz representá-los, mas não tem uma pauta de melhoria efetiva de condições de trabalho, de meritocracia ou de melhorias da qualidade nas salas de aula, mas tudo é só cobrar salários”, afirma.

Jorginho Araujo acrescentou: “Esse é um governo que destravou uma carreira que estava destravada há 16 anos, com investimentos de mais de 240 milhões de reais, fora as outras inúmeras ações na área da educação.A gente não deve aceitar a utilização política de uma luta sindical e hoje no Dia do Professor, a gente tem que celebrar todos os professores e professoras que discordam das paralisações e têm ido para as salas de aula felizes. A paralisação foi decretada ilegal pela justiça e o que se tem que explicar é como se pagam essas multas (foi estipulada pela justiça multa de 150 mil diária) e o sindicato continua com a paralisação, o que a gente lamenta, pois quem perde com isso são os alunos próximo às provas do Enem”.

