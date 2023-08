Dia Mundial do Pulmão é lembrado pela deputada Lidiane Lucena

Nesta terça-feira, 1º de agosto, é celebrado o Dia Mundial do Pulmão. Para marcar a data, a deputada Lidiane Lucena (Republicanos) repercutiu na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), os números divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), bem como destacou as ações que fortalecem a saúde.

Conforme dados divulgados pelo INCA, para os anos de 2023 a 2025 são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, incluindo cerca de 19 mil ocorrências em Sergipe durante esse triênio.

“Esses casos envolvem todos os tipos; o câncer de pulmão é o tipo que mais mata em todo o mundo. Ainda hoje o tabagismo segue sendo a principal causa para o desenvolvimento da doença. A situação é agravada porque estimativas apontam que cerca de 90% dos casos são diagnosticados tardiamente, o que compromete severamente as chances de tratamento e sobrevivência”, destacou a deputada.

Sintomas como tosse persistente, dor no peito, falta de ar e até mesmo tosse com sangue não podem ser negligenciados. Ainda segundo destacado pela parlamentar, outro problema que precisamos enfrentar é o déficit na notificação de casos.

“Apenas 24,6% dos pacientes com câncer de pulmão são devidamente notificados, o que prejudica nossa compreensão completa da dimensão do problema e nossa capacidade de implementar estratégias eficazes. Também não podemos ignorar a chegada do cigarro eletrônico, que tem conquistado principalmente os jovens. Esses dispositivos podem parecer inofensivos, mas são uma ameaça real à saúde pulmonar. É preocupante ver uma geração que havia parado de fumar sendo atraída por essas versões modernas do mesmo mal”, enfatizou a parlamentar.

Finalizando o pronunciamento, a deputada Lidiane Lucena pediu o aumento da conscientização sobre a importância de abandonar o tabagismo, incentivar a notificação adequada de casos e promover medidas de prevenção, sobretudo, em todos os 75 municípios sergipanos.

Foto: Joel Luiz

Por Júnior Matos